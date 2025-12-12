 Перейти к основному контенту
Спорт
Главу Федерации хоккея с мячом России похоронят на Даниловском кладбище

Похороны главы ФХМР Скрынника пройдут 14 декабря на Даниловском кладбище
Глава ФХМР скончался 11 декабря на 78-м году жизни. Похороны пройдут 14 декабря
Борис&nbsp;Скрынник
Борис Скрынник (Фото: Федерация хоккея с мячом России)

Похороны президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Бориса Скрынника пройдут 14 декабря на Даниловском кладбище в Москве. Об этом сообщается на сайте ФХМР.

Гражданская панихида состоится в Большом зале Центральной клинической больницы Управления делами президента Российской Федерации, начало — в 10:00 мск.

Скрынник умер на 78-м году жизни 11 декабря.

Он возглавлял ФХМР с 2009 года, а в 2006–2022 годах также руководил Международной федерацией бенди (FIB).

В конце ноября стало известно, что Скрынник досрочно сложит полномочия президента ФХМР по состоянию здоровья. Внеочередная выборная конференция была назначена на 26 декабря. Исполком ФХМР выдвинул кандидатуру Сергея Мяуса на должность главы организации.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
хоккей с мячом похороны
Материалы по теме
Умер президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник
Спорт
