Главу Федерации хоккея с мячом России похоронят на Даниловском кладбище
Похороны президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Бориса Скрынника пройдут 14 декабря на Даниловском кладбище в Москве. Об этом сообщается на сайте ФХМР.
Гражданская панихида состоится в Большом зале Центральной клинической больницы Управления делами президента Российской Федерации, начало — в 10:00 мск.
Скрынник умер на 78-м году жизни 11 декабря.
Он возглавлял ФХМР с 2009 года, а в 2006–2022 годах также руководил Международной федерацией бенди (FIB).
В конце ноября стало известно, что Скрынник досрочно сложит полномочия президента ФХМР по состоянию здоровья. Внеочередная выборная конференция была назначена на 26 декабря. Исполком ФХМР выдвинул кандидатуру Сергея Мяуса на должность главы организации.
