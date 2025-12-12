Кремлев стал президентом Международной федерации нард

Умар Кремлев также возглавляет Международную ассоциацию бокса (IBA)

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

Умар Кремлев был избран президентом Международной федерации нард (IBF) на внеочередном конгрессе организации, который состоялся 12 декабря 2025 года. Также он возглавляет Международную ассоциацию бокса (IBA).

Представители 38 стран-членов организации единогласно избрали Кремлева на эту должность. Ранее этот пост покинула Татьяна Комарова.

«Наша задача не просто развивать Международную федерацию нард, а создать Международную ассоциацию настольных игр. Дети сегодня играют в телефоны и это не способствует развитию интеллекта, а если мы будем продвигать настольные игры среди детей — они будут развиваться. Мы хотим, чтобы наша организация взяла на себя большую социальную ответственность», — заявил Кремлев.

По словам Кремлева, федерация сосредоточится на организации масштабных соревнований с высоким уровнем проведения и солидными призовыми.

В частности, он отметил, что призовой фонд следующего чемпионата мира по нардам составит $2 млн, а континентальных турниров — около $500 тысяч.

Первый международный турнир после назначения Кремлева, IBF Arabian Grand Prix, пройдет в Дубае с 13 по 18 декабря, где примут участие около 200 спортсменов в пяти основных дисциплинах. Дополнительный призовой фонд составит $70 тыс.

Международная федерация нард формирует единые правила, проводит международные турниры, внедряет рейтинговую и судейскую системы, а также расширяет географию участников. На сегодняшний день в состав IBF входят 40 стран.