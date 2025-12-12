Кремлев стал президентом Международной федерации нард
Умар Кремлев был избран президентом Международной федерации нард (IBF) на внеочередном конгрессе организации, который состоялся 12 декабря 2025 года. Также он возглавляет Международную ассоциацию бокса (IBA).
Представители 38 стран-членов организации единогласно избрали Кремлева на эту должность. Ранее этот пост покинула Татьяна Комарова.
«Наша задача не просто развивать Международную федерацию нард, а создать Международную ассоциацию настольных игр. Дети сегодня играют в телефоны и это не способствует развитию интеллекта, а если мы будем продвигать настольные игры среди детей — они будут развиваться. Мы хотим, чтобы наша организация взяла на себя большую социальную ответственность», — заявил Кремлев.
По словам Кремлева, федерация сосредоточится на организации масштабных соревнований с высоким уровнем проведения и солидными призовыми.
В частности, он отметил, что призовой фонд следующего чемпионата мира по нардам составит $2 млн, а континентальных турниров — около $500 тысяч.
Первый международный турнир после назначения Кремлева, IBF Arabian Grand Prix, пройдет в Дубае с 13 по 18 декабря, где примут участие около 200 спортсменов в пяти основных дисциплинах. Дополнительный призовой фонд составит $70 тыс.
Международная федерация нард формирует единые правила, проводит международные турниры, внедряет рейтинговую и судейскую системы, а также расширяет географию участников. На сегодняшний день в состав IBF входят 40 стран.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру