Конор Макгрегор женится в Ватикане на матери четырех своих детей

Церемония состоится в церкви Санто-Стефано-дельи-Абиссини 12 декабря
Конор Макгрегор и&nbsp;Ди Девлин
Конор Макгрегор и Ди Девлин (Фото: Zunino Celotto / Getty Images)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор женится на своей давней подруге Ди Девлин, матери своих четверых детей. Об этом сообщает Irish Independent.

Бракосочетание 37-летнего Макгрегора и 38-летней Девлин пройдет 12 декабря в церкви Санто-Стефано-дельи-Абиссини, расположенной прямо за базиликой Святого Петра по пути в Ватиканские сады.

Свадьбы в Ватикане проводятся редко и требуют особой координации с властями, отмечает газета.

Также Irish Independent пишет, что высокопоставленные представители Ватикана выражали обеспокоенность по поводу целесообразности предоставления церкви в распоряжение Макгрегора из-за скандала. В 2024 году ирландец проиграл в суде по гражданскому иску об изнасиловании. Суд в Дублине обязал его выплатить €250 тыс. Никите Хэнд за изнасилование в декабре 2018 года. Макгрегор заявлял о том, что сексуальные отношения между ними были по обоюдному согласию и он подал апелляцию, которую тоже проиграл.

Девлин, которая состоит в отношениях с бойцом с 2008 года, неизменно поддерживала его на протяжении всего судебного процесса.

Макгрегор свой последний бой провел летом 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Поединок завершился в первом раунде, когда ирландец получил перелом ноги.

Сейчас Макгрегор отбывает 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, она завершится 20 марта 2026-го.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

