Молодежные сборные России по волейболу допустили на турниры с 2026 года
Административный совет Международной федерации волейбола (FIVB) принял решение о допуске к турнирам российских и белорусских молодежных команд. Об этом сообщается на сайт FIVB.
Решение вступает в силу с 1 января 2026 года.
«Решение обеспечит следующему поколению молодых волейболистов и пляжных волейболистов их фундаментальное право на участие в международных соревнованиях без какого-либо политического вмешательства», — говорится в сообщении.
Накануне Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал больше не ограничивать возможность российских и белорусских спортсменов участвовать в юношеских соревнованиях в индивидуальных и командных видах под флагами своих стран.
Сборные России и Белоруссии были отстранены от турниров FIVB с 2022 года.
