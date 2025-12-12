Молодежные сборные России по волейболу допустили на турниры с 2026 года

Международная федерация волейбола приняла это решение в соответствии с рекомендациями МОК

Фото: fivb.com

Административный совет Международной федерации волейбола (FIVB) принял решение о допуске к турнирам российских и белорусских молодежных команд. Об этом сообщается на сайт FIVB.

Решение вступает в силу с 1 января 2026 года.

«Решение обеспечит следующему поколению молодых волейболистов и пляжных волейболистов их фундаментальное право на участие в международных соревнованиях без какого-либо политического вмешательства», — говорится в сообщении.

Накануне Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал больше не ограничивать возможность российских и белорусских спортсменов участвовать в юношеских соревнованиях в индивидуальных и командных видах под флагами своих стран.

Сборные России и Белоруссии были отстранены от турниров FIVB с 2022 года.