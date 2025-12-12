 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Жирона 1 1,78 x 3,8 2 4,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Эвертон 1 1,65 x 3,95 2 5,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Вулверхэмптон 1 1,14 x 7,8 2 23 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Брайтон 1 1,67 x 4,2 2 4,6 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Осасуна 1 1,22 x 6,8 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1 4 x 3,9 2 1,83 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Алавес Реал 1 5,8 x 3,9 2 1,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Борнмут 1 1,8 x 4,15 2 3,9 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Комо 1 2,15 x 3,15 2 3,65 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,5 x 22 2 1,23
Спорт⁠,
0

В «Спартаке» заявили, что уход Станковича положительно повлиял на команду

Гендиректор «Спартака» заявил, что уход Станковича пошел команде на пользу
Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов объяснил увольнение Деяна Станковича
Деян&nbsp;Станкович
Деян Станкович (Фото: Simone Arveda/Getty Images)

Генеральный директор ФК «Спартак» Сергей Некрасов считает, что увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера команды пошло на пользу клубу. Об этом он сообщил «Матч ТВ».

«Сложно сказать, что было бы, если бы это случилось раньше. Но уверен, что если бы этого не произошло перед матчами с ЦСКА и «Локомотивом», то болельщики не увидели бы ту игру, в сторону которой клуб хочет двигаться», — заявил Некрасов.

Гендиректор также отметил, что руководство клуба принимало решение последовательно, опираясь и на результаты, и на процессы внутри команды.

«Мы, естественно, смотрели результаты матчей. Не просто результаты, а что происходило на поле, что творилось в раздевалке, каким образом проходили тренировки, какие у кого были приоритеты», — сказал Некрасов.

Сербский тренер покинул «Спартак» в ноябре этого года, проработав в команде с лета 2024-го. Под руководством Станковича команда одержала 37 побед в 64 матчах и не сумела выиграть ни одного трофея. Он занимает десятое место по количеству побед среди тренеров «красно-белых».

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Вадим Романов. Команда находится на шестом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Рената Утяева
ФК Спартак Москва Деян Станкович Футбол
Материалы по теме
Sportklub узнал, что Станкович близок к назначению в «Црвену звезду»
Спорт
Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о поиске нового тренера
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 14:20 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 14:20
Что такое фальш-камин и как его сделать Недвижимость, 14:51
Эксперты назвали самое доходное оборудование для майнинга биткоинов Крипто, 14:44
МИД Германии обвинил Россию в кибератаке во время выборов и вызвал посла Политика, 14:40
Орбан раскритиковал изменение правил голосования по изъятию активов в ЕС Политика, 14:35
Путин обсудил с Эрдоганом план ЕС о «грандиозном жульничестве» с активами Политика, 14:31
Конор Макгрегор женится в Ватикане на матери четырех своих детей Спорт, 14:29
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Число сбитых с начала суток на подлете к Москве дронов достигло 13 Политика, 14:27
Названа дата премьеры новой модели Foton в России Авто, 14:21
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Юристы назвали иск ЦБ к Euroclear сигналом колеблющимся странам ЕС
РАДИО
 Финансы, 14:07
Начальник Генштаба Швеции заявил, что Европа «погрязла в жалости к себе» Политика, 14:06
Молодежные сборные России по волейболу допустили на турниры с 2026 года Спорт, 14:03
Продажи новостроек в России в 2025-м почти догонят показатель 2024 года Недвижимость, 14:01