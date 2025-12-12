В «Спартаке» заявили, что уход Станковича положительно повлиял на команду

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов объяснил увольнение Деяна Станковича

Деян Станкович (Фото: Simone Arveda/Getty Images)

Генеральный директор ФК «Спартак» Сергей Некрасов считает, что увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера команды пошло на пользу клубу. Об этом он сообщил «Матч ТВ».

«Сложно сказать, что было бы, если бы это случилось раньше. Но уверен, что если бы этого не произошло перед матчами с ЦСКА и «Локомотивом», то болельщики не увидели бы ту игру, в сторону которой клуб хочет двигаться», — заявил Некрасов.

Гендиректор также отметил, что руководство клуба принимало решение последовательно, опираясь и на результаты, и на процессы внутри команды.

«Мы, естественно, смотрели результаты матчей. Не просто результаты, а что происходило на поле, что творилось в раздевалке, каким образом проходили тренировки, какие у кого были приоритеты», — сказал Некрасов.

Сербский тренер покинул «Спартак» в ноябре этого года, проработав в команде с лета 2024-го. Под руководством Станковича команда одержала 37 побед в 64 матчах и не сумела выиграть ни одного трофея. Он занимает десятое место по количеству побед среди тренеров «красно-белых».

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Вадим Романов. Команда находится на шестом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.