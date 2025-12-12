Тренер главной сенсации РПЛ пообещал доработать до конца сезона

Главный тренер калининградской «Балтики», которая занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, сообщил, что не покинет команды этой зимой

Андрей Талалаев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев продолжит работу с калининградским клубом как минимум до конца текущего сезона. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Прежде всего хочу сказать, что я остаюсь в «Балтике». Я буду работать до тех пор, пока не пойму, что достиг финиша хорошей работы. До конца этого сезона как минимум», — сказал Талалаев.

Он пояснил, что ранее существовала договоренность с руководством о возможном уходе при серьезном предложении из Европы, но сейчас стороны договорились о продолжении сотрудничества.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Талалаев может возглавить московское «Динамо» или «Спартак».

Под руководством Талалаева, который возглавил команду в сентябре 2024 года, «Балтика» добилась значительных успехов. В прошлом сезоне тренер вывел клуб в РПЛ, а в текущем чемпионате команда ушла на зимний перерыв, занимая пятое место после 18 туров и набрав 35 очков.