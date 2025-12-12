Чемпион Олимпийских игр заявил, что «россиян в биатлоне быть не должно»
Олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон негативно высказался о возможном возвращении российских биатлонистов на международные соревнования.
«Я доверяю правилам IBU и не думаю, что мы окажемся в той же ситуации, что и в других видах спорта. Было бы очень странно видеть здесь русских с оружием. Существуют разные правила. У FIS — свои, у IBU — свои. Для меня предельно очевидно: русских в биатлоне быть не должно», — сказал швед в интервью SVT Sport.
Шведского биатлониста также поддержала его соотечественница, трехкратная чемпионка мира Эльвира Эберг.
«Я их понимаю, но я уверена, что IBU примет правильное решение. У них была четкая позиция, и я доверяю им», — говорит она.
Союз биатлонистов России (СБР) и Паралимпийский комитет России (ПКР) подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по решению о недопуске нейтральных спортсменов на квалификации к Олимпиаде.
Ранее суд уже удовлетворил подобный запрос от российских лыжников, признав неправомерным отстранение российских лыжников от турниров.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут 6–22 февраля в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо.
