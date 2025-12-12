 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Кремлев не увидел выбора у МОК при отмене ограничений для юношей

Глава IBA назвал отмену ограничений МОК для юношей «признанием ошибки»
Исполком МОК 11 декабря рекомендовал вернуть россиян на юношеские турниры. Глава IBA отметил, что решение МОК о снятии ограничений с россиян на юношеских турнирах является «признанием собственной ошибки»
Умар Кремлев
Умар Кремлев (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС)

У Международного олимпийского комитета (МОК), который отменил решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований среди юношей, отсутствовал другой выбор. Такое мнение журналистам выразил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

«МОК существует для того, чтобы защищать интересы спортсменов, что подразумевает возможность представлять свою страну под своим флагом и гимном, а не ограничивать их. Для спортсменов гимн и флаг — их сердце и душа; ради этого они едут на международные соревнования. На пьедестале всегда должны стоять спортсмены, а не политика. У них не было другого выбора, кроме как отменить свое глупое предыдущее решение», — заявил Кремлев.

По его мнению, «подобные меры не имели смысла с самого начала, а нынешний шаг МОК — лишь признание собственной ошибки». Он подчеркнул, что МОК должен «объединять спортсменов, а не разделять их». «IBA показывает, как спорт может оставаться вне политики. Всем международным спортивным организациям стоит взять пример», — заключил Кремлев.

Исполком МОК 11 декабря рекомендовал вернуть россиян на юношеские турниры, в том числе в командных видах спорта, при этом они должны иметь возможность выступать под национальным флагом.

Ограничения на участие россиян во взрослых турнирах МОК пока сохранил, как и временное отстранение Олимпийского комитета России. Эти меры были введены после начала военной операции на Украине в 2022 году.

IBA проводит чемпионат мира по боксу в Дубае с 3 по 13 декабря. Российские спортсмены выступают с национальным гимном и флагом.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Международная ассоциация бокса (IBA) бокс Умар Кремлев МОК
