Кучеров сделал ассистентский покер в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Джерси Девилз» со счетом 8:4 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился четырьмя голевыми передачами и поднялся на четвертое место в списке лучших российских бомбардиров в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
На счету Кучерова теперь 1034 (370+664) очка в 831 матче, по этому показателю он обошел Александра Могильного (1032). Впереди Сергей Федоров (1179), Евгений Малкин (1375) и Александр Овечкин (1652).
В нынешнем сезоне Кучеров набрал 40 (13+27) очков в 28 матчах. Россиянин занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров, лидирует Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (53; 25+28).
«Тампа» набрала 38 очков в 31 матче и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре в ночь на 13 декабря она в гостях сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».
