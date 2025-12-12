Овечкин набрал 1800 очков в НХЛ

Капитан «Вашингтона» отметился голевой передачей в матче с «Каролиной» и стал 11-м игроком в истории НХЛ, кто достиг отметки 1800 очков в карьере в регулярных чемпионатах и плей-офф

Александр Овечкин (Фото: Harry How / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Каролина Харрикейнз» со счетом 2:3 в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Николай Элерс (34-я минута) и Логан Стэнковен (58), у проигравших отличились Коннор Макмайкл (25) и Ник Дауд (52). Победный буллит на счету Сета Джарвиса.

Российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей. 40-летний россиянин достиг отметки 1800 набранных очков в карьере в НХЛ с учетом матчей плей-офф. На его счету 1683 игры, 988 голов и 812 передач.

Овечкин стал 11-м игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь этой отметки. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (3237 очков). На десятом месте по этому показателю Марсель Дионн (1816).

«Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков в 31 матче. В следующей игре в ночь на 14 декабря «Кэпиталз» в гостях сыграют с «Виннипег Джетс».