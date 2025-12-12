FIS допустила российских параатлетов к соревнованиям под флагом и гимном

Российские паралимпийцы смогут участвовать в соревнованиях под эгидой FIS «на тех же условиях, что и рекомендованные Международным паралимпийским комитетом»

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила российских паралимпийцев до соревнований под эгидой организации с флагом и гимном.

В сообщении на сайте FIS говорится, что российские спортсмены могут участвовать «на тех же условиях, что и рекомендованные Международным паралимпийским комитетом», то есть без применения статуса «индивидуальных нейтральных атлетов».

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета 27 сентября приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России. Оно было приостановлено в 2023 году, спортсмены из России могли выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе. Последний раз россияне выступали на Паралимпиаде под своим флагом в 2014 году. Теперь же российские паралимпийцы вновь смогут участвовать с флагом, гимном и национальной символикой в международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры.

В начале декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российской стороны на отказ FIS допускать российских спортсменов на международные соревнования (российские спортсмены были отстранены от турниров с 2022 года). FIS признала это решение и попросила российских спортсменов подать заявки на нейтральный статус для отбора на Олимпийские игры 2026 года.

Из олимпийских видов FIS отвечает за лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье.