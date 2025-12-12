12 россиян вышли в финал чемпионата мира по боксу

Финал турнира состоится 13 декабря. Всего в полуфинальных поединках чемпионата мира по боксу приняли участие 13 спортсменов из России

Илья Попов (Фото: пресс-служба IBA)

Финалистами чемпионата мира по боксу стали 12 россиян. Турнир под эгидой Международной федерации бокса (IBA) проходит в Дубае.

В полуфинале принимали участие все 13 спортсменов, которые были заявлены из России. В решающие поединки вышли 12 российских боксеров. Единственным из россиян, кто не сумел пробиться в финал, стал Андрей Пегливанян.

Все финальные пары: До 48 кг: Эдмонд Худоян (Россия) — Субхан Мамедов (Азербайджан);

До 51 кг: Байр Батлаев (Россия) — Хасанбой Дусматов (Узбекистан);

До 54 кг: Вячеслав Рогозин (Россия) — Сакен Бибосынов (Казахстан);

До 57 кг: Оразбек Асылкулов (Казахстан) — Хусравхон Рахимов (Таджикистан);

До 60 кг: Всеволод Шумков (Россия) — Абдумалик Халоков (Узбекистан);

До 63,5 кг: Илья Попов (Россия) — Омар Ливаза (Кыргызстан);

До 67 кг: Евгений Кооль (Россия) — Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан);

До 71 кг: Сергей Колденков (Россия) — Абылайхан Жусупов (Казахстан);

До 75 кг: Исмаил Муцольгов (Россия) — Сабыржан Аккалыков (Казахстан);

До 80 кг: Джамбулат Бизамов (Россия) — Джавохир Умматалиев (Узбекистан);

До 86 кг: Шарабутдин Атаев (Россия) — Алексей Алфёров (Белоруссия);

До 92 кг: Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Турабек Хабибулаев (Узбекистан);

Свыше 92 кг: Давид Суров (Россия) — Турабек Хабибулаев (Узбекистан).

Также в финал пробились шесть спортсменов из Узбекистана, четыре — из Казахстана и по одному боксеру из Азербайджана, Белоруссии, Кыргызстана и Таджикистана.

Чемпионат мира проходит в Дубае (ОАЭ) с 3 по 13 декабря. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $8,32 млн. Победители чемпионата мира получат по $300 тыс, а за второе и третье место — $150 тыс и $75 тыс соответственно.

Российские боксеры выступают на турнире с национальными флагом и гимном. Президент IBA Умар Кремлев перед началом соревнований отмечал, что на чемпионате мира примут участие спортсмены из более 120 стран.