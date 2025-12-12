 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Жирона 1 1,75 x 3,8 2 4,7 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,16 x 8 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Эвертон 1 1,65 x 3,9 2 5,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Вулверхэмптон 1 1,13 x 7,8 2 23 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Брайтон 1 1,67 x 4,2 2 4,6 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Осасуна 1 1,22 x 6,7 2 11,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1 4 x 3,9 2 1,83 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Алавес Реал 1 5,7 x 3,8 2 1,63 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Борнмут 1 1,8 x 4,1 2 3,9 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Комо 1 2,15 x 3,15 2 3,65 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,5 x 22 2 1,23
Спорт⁠,
0

12 россиян вышли в финал чемпионата мира по боксу

Финал турнира состоится 13 декабря. Всего в полуфинальных поединках чемпионата мира по боксу приняли участие 13 спортсменов из России
Илья Попов
Илья Попов (Фото: пресс-служба IBA)

Финалистами чемпионата мира по боксу стали 12 россиян. Турнир под эгидой Международной федерации бокса (IBA) проходит в Дубае.

В полуфинале принимали участие все 13 спортсменов, которые были заявлены из России. В решающие поединки вышли 12 российских боксеров. Единственным из россиян, кто не сумел пробиться в финал, стал Андрей Пегливанян.

Все финальные пары:

  • До 48 кг: Эдмонд Худоян (Россия) — Субхан Мамедов (Азербайджан);
  • До 51 кг: Байр Батлаев (Россия) — Хасанбой Дусматов (Узбекистан);
  • До 54 кг: Вячеслав Рогозин (Россия) — Сакен Бибосынов (Казахстан);
  • До 57 кг: Оразбек Асылкулов (Казахстан) — Хусравхон Рахимов (Таджикистан);
  • До 60 кг: Всеволод Шумков (Россия) — Абдумалик Халоков (Узбекистан);
  • До 63,5 кг: Илья Попов (Россия) — Омар Ливаза (Кыргызстан);
  • До 67 кг: Евгений Кооль (Россия) — Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан);
  • До 71 кг: Сергей Колденков (Россия) — Абылайхан Жусупов (Казахстан);
  • До 75 кг: Исмаил Муцольгов (Россия) — Сабыржан Аккалыков (Казахстан);
  • До 80 кг: Джамбулат Бизамов (Россия) —  Джавохир Умматалиев (Узбекистан);
  • До 86 кг: Шарабутдин Атаев (Россия) — Алексей Алфёров (Белоруссия);
  • До 92 кг: Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Турабек Хабибулаев (Узбекистан);
  • Свыше 92 кг: Давид Суров (Россия) — Турабек Хабибулаев (Узбекистан).

Также в финал пробились шесть спортсменов из Узбекистана, четыре — из Казахстана и по одному боксеру из Азербайджана, Белоруссии, Кыргызстана и Таджикистана.

Чемпионат мира проходит в Дубае (ОАЭ) с 3 по 13 декабря. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $8,32 млн. Победители чемпионата мира получат по $300 тыс, а за второе и третье место — $150 тыс и $75 тыс соответственно.

Российские боксеры выступают на турнире с национальными флагом и гимном. Президент IBA Умар Кремлев перед началом соревнований отмечал, что на чемпионате мира примут участие спортсмены из более 120 стран.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
бокс Международная ассоциация бокса (IBA) Умар Кремлев
Материалы по теме
Глава IBA усомнился в переменах в МОК под руководством Ковентри
Спорт
Бывший соперник Головкина боксер Мартиросян умер в 39 лет от рака
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 02:10 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 02:10
Фон дер Ляйен призвала Трампа не вмешиваться в европейскую демократию Политика, 02:15
Перевозчик перенес повторную попытку запуска паромной линии Трабзон-Сочи Общество, 02:02
Путин прилетел с визитом в Туркмению Политика, 01:58
Аэропорты Сочи и Волгограда приостановили полеты Политика, 01:42
12 россиян вышли в финал чемпионата мира по боксу Спорт, 01:38
Самолет въехал в ограждение в аэропорту Лондона из-за водителя буксира Общество, 01:19
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
В аэропорту Калуги временно ограничили полеты Политика, 00:43
Politico узнал об идее Киева по свободной экономической зоне в Донбассе Политика, 00:41
Spiegel выпустил обложку с Путиным и Трампом, атакующими Европу Политика, 00:36
Мошенники начали обманывать россиян по схеме с обещанием «выплат» Общество, 00:33
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Мосбиржа хочет собирать «инвестиционные истории» клиентов. Кому это нужноПодписка на РБК, 00:01
Мосбиржа запланировала обжаловать изъятие акций СМЗ в Верховном суде Финансы, 00:01