12 россиян вышли в финал чемпионата мира по боксу
Финалистами чемпионата мира по боксу стали 12 россиян. Турнир под эгидой Международной федерации бокса (IBA) проходит в Дубае.
В полуфинале принимали участие все 13 спортсменов, которые были заявлены из России. В решающие поединки вышли 12 российских боксеров. Единственным из россиян, кто не сумел пробиться в финал, стал Андрей Пегливанян.
Все финальные пары:
- До 48 кг: Эдмонд Худоян (Россия) — Субхан Мамедов (Азербайджан);
- До 51 кг: Байр Батлаев (Россия) — Хасанбой Дусматов (Узбекистан);
- До 54 кг: Вячеслав Рогозин (Россия) — Сакен Бибосынов (Казахстан);
- До 57 кг: Оразбек Асылкулов (Казахстан) — Хусравхон Рахимов (Таджикистан);
- До 60 кг: Всеволод Шумков (Россия) — Абдумалик Халоков (Узбекистан);
- До 63,5 кг: Илья Попов (Россия) — Омар Ливаза (Кыргызстан);
- До 67 кг: Евгений Кооль (Россия) — Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан);
- До 71 кг: Сергей Колденков (Россия) — Абылайхан Жусупов (Казахстан);
- До 75 кг: Исмаил Муцольгов (Россия) — Сабыржан Аккалыков (Казахстан);
- До 80 кг: Джамбулат Бизамов (Россия) — Джавохир Умматалиев (Узбекистан);
- До 86 кг: Шарабутдин Атаев (Россия) — Алексей Алфёров (Белоруссия);
- До 92 кг: Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Турабек Хабибулаев (Узбекистан);
- Свыше 92 кг: Давид Суров (Россия) — Турабек Хабибулаев (Узбекистан).
Также в финал пробились шесть спортсменов из Узбекистана, четыре — из Казахстана и по одному боксеру из Азербайджана, Белоруссии, Кыргызстана и Таджикистана.
Чемпионат мира проходит в Дубае (ОАЭ) с 3 по 13 декабря. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $8,32 млн. Победители чемпионата мира получат по $300 тыс, а за второе и третье место — $150 тыс и $75 тыс соответственно.
Российские боксеры выступают на турнире с национальными флагом и гимном. Президент IBA Умар Кремлев перед началом соревнований отмечал, что на чемпионате мира примут участие спортсмены из более 120 стран.
