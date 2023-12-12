В клубе КХЛ второй раз за сезон сменили главного тренера
Олег Болякин назначен исполняющим обязанности главного тренера «Барыса». Об этом сообщается на сайте казахстанского клуба КХЛ.
На протяжении последних месяцев он работал в «Барысе» на должности генерального менеджера.
Это уже вторая за сезон смена тренера в клубе. В начале октября в отставку был отправлен Андрей Скабелка. И.о. главного тренера тогда стал Галым Мамбеталиев.
В тренерский штаб Болякина войдут Андрей Шаянов и Талгат Жайлауов, которые заменят Александра Высоцкого и Ерлана Сагымбаева.
Болякин ранее тренировал молодежную сборную Казахстана, павлодарский «Иртыш», карагандинскую «Сарыарку», «Торпедо» из Усть-Каменогорска, «Алматы» и ангарский «Ермак».
«Барыс» набрал 31 очко в 40 матчах и сейчас занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
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