В клубе КХЛ «Барыс» второй раз за сезон сменили главного тренера

В клубе КХЛ второй раз за сезон сменили главного тренера

Олег Болякин стал и.о. главного тренера «Барыса». Он сменил в этой должности Галыма Мамбеталиева. В октябре тренерский пост в казахстанском клубе покинул Андрей Скабелка

Олег Болякин (Фото: hcbarys.kz)

Олег Болякин назначен исполняющим обязанности главного тренера «Барыса». Об этом сообщается на сайте казахстанского клуба КХЛ.

На протяжении последних месяцев он работал в «Барысе» на должности генерального менеджера.

Это уже вторая за сезон смена тренера в клубе. В начале октября в отставку был отправлен Андрей Скабелка. И.о. главного тренера тогда стал Галым Мамбеталиев.

В тренерский штаб Болякина войдут Андрей Шаянов и Талгат Жайлауов, которые заменят Александра Высоцкого и Ерлана Сагымбаева.

Болякин ранее тренировал молодежную сборную Казахстана, павлодарский «Иртыш», карагандинскую «Сарыарку», «Торпедо» из Усть-Каменогорска, «Алматы» и ангарский «Ермак».

«Барыс» набрал 31 очко в 40 матчах и сейчас занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.