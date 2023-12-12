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Агент опроверг информацию о переходе защитника «Зенита» в «Вест Хэм»

Агент опроверг информацию о переходе Ренана из «Зенита» в «Вест Хэм» за €25 млн
Бразильский портал UOL сообщил, что «Зенит» согласился отпустить 20-летнего бразильского защитника Роберта Ренана в английский клуб за €25 млн. Агент футболиста назвал эту информацию неправдой
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана опроверг информацию о возможном переходе своего клиента в английский «Вест Хэм».

«Информация, что Роберт Ренан переходит в «Вест Хэм», является неправдой», — сказал Гарсия Metaratings.

Ранее бразильский портал UOL сообщил, что «Зенит» согласился отпустить 20-летнего Ренана в «Вест Хэм» за €25 млн. Причем перейти в новый клуб футболист мог бы транзитом через «Коринтианс» из-за того, что прямой трансфер из России в Англию невозможен из-за экономических санкций.

Ренан перешел в «Зенит» в январе нынешнего года из «Коринтианс». За российскую команду защитник сыграл в этом сезоне восемь матчей, но в РПЛ последний раз выходил на поле в августе.

В феврале вместе с командой Бразилии (игроки до 20 лет) Ренан стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки. Также он играл за сборную на чемпионате мира среди молодежных команд в Аргентине, где бразильцы проиграли Израилю в четвертьфинале. Летом его впервые вызвали в главную сборную страны, но на поле Ренан не вышел.

«Зенит» завершил год на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на чемпионство петербургского клуба с коэффициентом 1,55. На то, что «Зенит» не займет первое место, можно поставить с коэффициентом 2,40.

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Футбол Зенит

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
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