Агент опроверг информацию о переходе защитника «Зенита» в «Вест Хэм»
Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана опроверг информацию о возможном переходе своего клиента в английский «Вест Хэм».
«Информация, что Роберт Ренан переходит в «Вест Хэм», является неправдой», — сказал Гарсия Metaratings.
Ранее бразильский портал UOL сообщил, что «Зенит» согласился отпустить 20-летнего Ренана в «Вест Хэм» за €25 млн. Причем перейти в новый клуб футболист мог бы транзитом через «Коринтианс» из-за того, что прямой трансфер из России в Англию невозможен из-за экономических санкций.
Ренан перешел в «Зенит» в январе нынешнего года из «Коринтианс». За российскую команду защитник сыграл в этом сезоне восемь матчей, но в РПЛ последний раз выходил на поле в августе.
В феврале вместе с командой Бразилии (игроки до 20 лет) Ренан стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки. Также он играл за сборную на чемпионате мира среди молодежных команд в Аргентине, где бразильцы проиграли Израилю в четвертьфинале. Летом его впервые вызвали в главную сборную страны, но на поле Ренан не вышел.
«Зенит» завершил год на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на чемпионство петербургского клуба с коэффициентом 1,55. На то, что «Зенит» не займет первое место, можно поставить с коэффициентом 2,40.
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