Агент опроверг информацию о переходе защитника «Зенита» в «Вест Хэм»

Агент опроверг информацию о переходе Ренана из «Зенита» в «Вест Хэм» за €25 млн

Бразильский портал UOL сообщил, что «Зенит» согласился отпустить 20-летнего бразильского защитника Роберта Ренана в английский клуб за €25 млн. Агент футболиста назвал эту информацию неправдой

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана опроверг информацию о возможном переходе своего клиента в английский «Вест Хэм».

«Информация, что Роберт Ренан переходит в «Вест Хэм», является неправдой», — сказал Гарсия Metaratings.

Ранее бразильский портал UOL сообщил, что «Зенит» согласился отпустить 20-летнего Ренана в «Вест Хэм» за €25 млн. Причем перейти в новый клуб футболист мог бы транзитом через «Коринтианс» из-за того, что прямой трансфер из России в Англию невозможен из-за экономических санкций.

Ренан перешел в «Зенит» в январе нынешнего года из «Коринтианс». За российскую команду защитник сыграл в этом сезоне восемь матчей, но в РПЛ последний раз выходил на поле в августе.

В феврале вместе с командой Бразилии (игроки до 20 лет) Ренан стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки. Также он играл за сборную на чемпионате мира среди молодежных команд в Аргентине, где бразильцы проиграли Израилю в четвертьфинале. Летом его впервые вызвали в главную сборную страны, но на поле Ренан не вышел.