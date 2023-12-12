Фигуристка Трусова сыграет в хоккей в гала-матче на «РЖД Арене»
Российская фигуристка Александра Трусова сыграет за команду легенд отечественного хоккея в гала-матче на катке на территории «РЖД Арены» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
В команде легенд заявлены олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Валерий Каменский, а также отец Трусовой Вячеслав Трусов.
Соперником будет команда звезд «Локомотива», за которую выступят бывшие футболисты Руслан Пименов, Дмитрий Лоськов, Дмитрий Сычев и Вадим Евсеев.
Игра пройдет 15 декабря, начало — 14:00 мск. Планируется, что команды проведут два периода по 15 минут.
Трусова на Играх в Пекине первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. На Играх фигуристка завоевала серебро. Также она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.
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