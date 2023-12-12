Фигуристка Александра Трусова сыграет в хоккей в гала-матче на «РЖД Арене»

Фигуристка Трусова сыграет в хоккей в гала-матче на «РЖД Арене»

Серебряный призер Олимпиады в Пекине сыграет в составе команды легенд отечественного хоккея. Их соперником будет команда звезд «Локомотива». Гала-матч состоится 15 декабря

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Российская фигуристка Александра Трусова сыграет за команду легенд отечественного хоккея в гала-матче на катке на территории «РЖД Арены» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

В команде легенд заявлены олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Валерий Каменский, а также отец Трусовой Вячеслав Трусов.

Соперником будет команда звезд «Локомотива», за которую выступят бывшие футболисты Руслан Пименов, Дмитрий Лоськов, Дмитрий Сычев и Вадим Евсеев.

Игра пройдет 15 декабря, начало — 14:00 мск. Планируется, что команды проведут два периода по 15 минут.

Трусова на Играх в Пекине первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. На Играх фигуристка завоевала серебро. Также она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.