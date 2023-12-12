«Алания» назначила нового главного тренера
Евгений Калешин назначен новым главным тренером «Алании». Об этом сообщается на сайте владикавказского футбольного клуба.
Срок соглашения 45-летнего специалиста составил 3,5 года.
Калешин сменил на этом посту Олега Василенко, покинувшего «Аланию» 22 ноября.
Во время игровой карьеры Калешин в 2008 году выступал за «Аланию», суммарно провел за владикавказцев 36 матчей. В качестве тренера он работал в «Краснодаре-2», «Кубани», «Урожае», «Балтике», «Твери» и «Акроне».
В конце ноября Калешин покинул «Акрон» из-за «разногласий в пути развития». В прошлом сезоне тольяттинский клуб успешно выступил в Кубка России, выбив четыре команды РПЛ в плей-офф — «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». В первом матче финала «Пути регионов» тольяттинцы проиграли «Краснодару» в серии пенальти.
В нынешнем сезоне после 20 матчей «Алания» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 32 очка. Лидирует махачкалинское «Динамо» (37). «Акрон» располагается на третьей строчке (35).
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