Футболиста ЦСКА номинировали на звание лучшего молодого игрока мира
Полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого игрока мира в 2023 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщается на сайте IFFHS.
Премию могут получить футболисты, родившиеся после 1 января 2003 года.
Всего в списке номинантов 26 игроков, в том числе Джуд Беллингем («Реал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Гави и Ламин Ямаль (оба — «Барселона».
Победитель будет объявлен в январе.
Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» в августе 2023 года. В нынешнем сезоне 20-летний узбекистанец провел 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал девять результативных передач.
В сборной Узбекистана на счету Файзуллаева семь матчей и один гол.
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