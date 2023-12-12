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Футболиста ЦСКА номинировали на звание лучшего молодого игрока мира

Футболиста ЦСКА Файзуллаева номинировали на звание лучшего молодого игрока мира
Полузащитник сборной Узбекистана вошел в список из 26 футболистов, которые претендуют на премию по версии IFFHS
Фото: pfc-cska.com
Фото: pfc-cska.com

Полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого игрока мира в 2023 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщается на сайте IFFHS.

Премию могут получить футболисты, родившиеся после 1 января 2003 года.

Всего в списке номинантов 26 игроков, в том числе Джуд Беллингем («Реал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Гави и Ламин Ямаль (оба — «Барселона».

Победитель будет объявлен в январе.

Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» в августе 2023 года. В нынешнем сезоне 20-летний узбекистанец провел 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал девять результативных передач.

В сборной Узбекистана на счету Файзуллаева семь матчей и один гол.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ЦСКА

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