«Ростов» расторг контракт с бывшим футболистом сборной России
Бывший полузащитник сборной России Алексей Ионов покинул «Ростов». Об этом сообщается на сайте клуба.
Контракт между клубом и 34-летним игроком был расторгнут по обоюдному согласию.
Ионов вернулся в «Ростов», где уже ранее играл, летом этого года. В нынешнем сезоне на его счету 17 матчей во всех турнирах и одна голевая передача.
Также Ионов выступал за «Зенит», «Кубань», «Анжи», московское «Динамо», ЦСКА и «Краснодар». С петербургским клубом полузащитник выиграл чемпионат России (2010), Кубок (2009/10) и Суперкубок России (2008, 2011), Кубок УЕФА (2007/08) и Суперкубок УЕФА (2008).
В сборной России Ионов провел 39 матчей и забил четыре гола
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