«Ростов» расторг контракт с бывшим футболистом сборной России

Контракт с 34-летним полузащитником Алексеем Ионовым был расторгнут по обоюдному согласию сторон

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Бывший полузащитник сборной России Алексей Ионов покинул «Ростов». Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт между клубом и 34-летним игроком был расторгнут по обоюдному согласию.

Ионов вернулся в «Ростов», где уже ранее играл, летом этого года. В нынешнем сезоне на его счету 17 матчей во всех турнирах и одна голевая передача.

Также Ионов выступал за «Зенит», «Кубань», «Анжи», московское «Динамо», ЦСКА и «Краснодар». С петербургским клубом полузащитник выиграл чемпионат России (2010), Кубок (2009/10) и Суперкубок России (2008, 2011), Кубок УЕФА (2007/08) и Суперкубок УЕФА (2008).

В сборной России Ионов провел 39 матчей и забил четыре гола