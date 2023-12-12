Умер призер Олимпиады-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
Призер Олимпийских игр 1984 года в составе сборной СССР по санному спорту Евгений Белоусов скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщается на сайте Федерации санного спорта России.
Причины его смерти не уточняются.
«Он был замечательным человеком, талантливым спортсменом и тренером, прославившим свою родину на арене мирового спорта», — говорится в сообщении Федерации санного спорта России.
На счету Белоусова серебряная медаль Олимпийских игр в Сараево в двойке с Александром Беляковым. Также он является обладателем Кубка мира и бронзовой медали чемпионата мира (1989), золотой (1986) и бронзовой (1988) медалей чемпионатов Европы.
После завершения карьеры спортсмена Белоусов продолжил работу в санном спорте, получив должность тренера-инженера в сборной России.
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