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Умер призер Олимпиады-1984 по санному спорту Евгений Белоусов

Умер серебряный призер Олимпиады-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
Белоусову был 61 год. На его счету серебро Игр в Сараево в санях-двойках
Фото: rusluge.ru
Фото: rusluge.ru

Призер Олимпийских игр 1984 года в составе сборной СССР по санному спорту Евгений Белоусов скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщается на сайте Федерации санного спорта России.

Причины его смерти не уточняются.

«Он был замечательным человеком, талантливым спортсменом и тренером, прославившим свою родину на арене мирового спорта», — говорится в сообщении Федерации санного спорта России.

На счету Белоусова серебряная медаль Олимпийских игр в Сараево в двойке с Александром Беляковым. Также он является обладателем Кубка мира и бронзовой медали чемпионата мира (1989), золотой (1986) и бронзовой (1988) медалей чемпионатов Европы.

После завершения карьеры спортсмена Белоусов продолжил работу в санном спорте, получив должность тренера-инженера в сборной России.

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Иван Витченко Иван Витченко
санный спорт

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