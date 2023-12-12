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Спорт ,  
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Почти 30 футбольных клубов из ЕС могли нарушить антироссийские санкции

Follow the Money: европейские клубы могут быть наказаны за трансферы из России
Follow the Money подсчитал, что 28 клубов из ЕС вели трансферную работу с российскими командами. Всего было проведено 17 трансферов за деньги, в 10 из них участвовали российские клубы, подпадающие под европейские санкции
Фото: www.imago-images.de / Global Look Press
Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Почти 30 футбольных клубов Европы могут быть виновны в нарушении санкций, введенных против России, из-за того, что они ведут трансферную работу с российскими командами. Об этом говорится в исследовании Follow the Money.

Всего в списке 28 клубов, в том числе французские «Лион» и «Ницца», испанский «Реал Сосьедад», итальянские «Торино» и «Удинезе», а также нидерландские ПСВ и НЕК.

Некоторые клубы могли прямо нарушать санкции ЕС. Они осуществляли трансферы с российскими командами, владельцы или президенты которых попали под санкции после начала спецоперации на Украине. Другие клубы могли нарушать санкции США. Третья категория нарушает европейские правила, удерживая трансферные деньги, предназначенные для российских клубов.

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В Follow the Money подсчитали, что с начала спецоперации было совершено 99 трансферных сделок с футболистами из российских клубов на общую сумму в €300 млн (не считая арендных соглашений). Большая часть из них с командами из ЕС — 38 клубов осуществили 45 трансферов.

Для примера, у ПСВ были проблемы с трансфером полузащитника Гуса Тила из московского «Спартака» (владелец клуба — ЛУКОЙЛ). По словам финансового директора ПСВ, поскольку основной банк клуба, Rabobank, отказался перечислить в Россию второй взнос за трансфер (€3 млн), клуб в качестве временной меры перевел деньги за трансфер в Королевскую футбольную ассоциацию Нидерландов (KNVB). Но это может означать, что и эйндховенский клуб, и KNVB нарушают запрет ЕС, сказал один из экспертов по санкциям, утверждая, что им не разрешено накапливать крупные суммы денег для российской организации.

Всего клубы из ЕС осуществили 17 трансферов за деньги с российскими командами. В 10 из них участвовали российские клубы, подпадающие под европейские санкции. Кроме того, 13 игроков уехали из европейских клубов в команды, связанные с санкциями Европы или США.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол трансферы санкции против России

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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