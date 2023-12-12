Глава ОКР заявил, что на Олимпиаде выступят лишь «единицы россиян»
Лишь единицы российских спортсменов согласятся на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже на условиях Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом журналистам заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
«На этих условиях подавляющее число российских спортсменов посчитает неприемлемым выступление на подобного рода Играх, и лишь единичные нейтрализованные спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде. К сожалению, ОКР временно отстранен, мы в этом мероприятии не будем принимать участие, но мы уверены, что этот вопрос мы обсудим на ближайшем олимпийском собрании», — цитирует Позднякова «РИА Новости».
По словам Позднякова, каждый спортсмен всю оставшуюся жизнь будет нести ответственность за решение выступить или не выступить на Играх. «Каждый человек выбирает свой собственный путь в этой жизни, в некоторых случаях этот путь не совпадает с ожиданиями общественного большинства», — добавил глава ОКР.
Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников уже заявил, что откажется выступать на Олимпиаде при действующих критериях допуска.
МОК 8 декабря сообщил о допуске россиян до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев. В частности, не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию и имеющие отношение к силовым структурам России.
Во многих видах спорта отборочные соревнования к Олимпиаде уже завершились. Россияне не смогли принять в них участие, в том числе из-за недопуска на турниры со стороны международных федераций. Часть отборов пройдет в начале 2024 года, однако неизвестно, примут ли в них участие россияне. МОК подчеркнул, что решение зависит от федераций.
ОКР 5 октября включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. НОК Украины пожаловался на эти действия в МОК, который 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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