Каждая пятая футболистка на ЧМ-2023 подверглась онлайн-абьюзу
Каждая пятая футболистка, которая принимала участие в чемпионате мира 2023 года, подвергалась онлайн-абьюзу. Об этом говорится в исследовании, опубликованном ФИФА и Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).
Результаты были получены в результате анализа 5,1 млн сообщений и комментариев в соцсетях, касающихся 697 игроков и тренеров, принимавших участие в чемпионате мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии. Турнир впервые в истории выиграла сборная Испании, победив в финале Англию.
152 футболистки получили целенаправленные «дискриминационные, оскорбительные или угрожающие сообщения». Почти 50% сообщений носили гомофобный, сексуальный или сексистский характер.
Исследование также показало, что участницы женского чемпионата мира на 29% чаще подвергались различным оскорблениям по сравнению с игроками-мужчинами на прошлогоднем мировом первенстве в Катаре.
Выводы были получены в результате анализа данных, предоставленных Службой защиты социальных сетей ФИФА (SMPS), которая проверяла миллионы сообщений на предмет оскорбительного содержания с помощью искусственного интеллекта. Игрокам была предоставлена возможность использовать SMPS, и с ее помощью оскорбительные сообщения (всего 116 820) были скрыты от предполагаемых получателей.
Данные SMPS показали, что женская сборная США подверглась наибольшему количеству оскорбительных сообщений во время турнира. В ФИФА заявили, что главными мишенями стали две футболистки — из США и Аргентины. Их имена не уточняются.
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