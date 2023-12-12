Эрдоган позвонил избитому президентом турецкого футбольного клуба судье

Глава МВД Турции Али Ерликая навестил Халила Умута Мелера в больнице. Во время этого визита президент Турции позвонил арбитру и пожелал ему скорейшего выздоровления. С осуждением нападения выступил глава ФИФА Джанни Инфантино

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил и пожелал скорейшего выздоровления футбольному арбитру Халилу Умуту Мелеру, который был избит президентом «Анкарагюджю» Фаруком Коджей. Об этом в соцсети Х сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

«Мы посетили нашего арбитра Халила Умута Мелера, который вчера вечером подвергся отвратительному нападению в конце матча «Анкарагюджю» — «Ризеспор», в больнице, где он проходит лечение. Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган поговорил с рефери по телефону и пожелал ему скорейшего выздоровления. Еще раз выражаю наилучшие пожелания нашему судье, его драгоценной семье и турецкому судейскому сообществу», — написал Ерликая, выложив видео с Мелером в больничной палате.

С осуждением инцидента также выступил глава ФИФА Джанни Инфантино. «В футболе нет места насилию, как на поле, так и за его пределами. Произошедшие после матча в чемпионате Турции события абсолютно неприемлемы и не имеют места в нашем спорте или обществе. Без судей не существует футбола. Судьи, игроки, болельщики и персонал должны быть в безопасности, чтобы наслаждаться игрой. Призываю соответствующие органы принять меры по обеспечению правопорядка на всех уровнях», — говорится в заявлении Инфантино, опубликованном в сторис в его Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Инцидент произошел после матча 15-го тура чемпионата страны. После финального свистка Коджа выбежал на поле в сопровождении нескольких человек и избил Мелера. После этого инцидента Федерация футбола Турции приняла решение приостановить на неопределенный срок матчи всех футбольных лиг страны. Коджа и еще два человека были арестованы.

Глава «Анкарагюджю» позднее рассказал, что вышел на поле после игры с «Ризеспором», чтобы плюнуть в лицо арбитру из-за плохого судейства, а ударил он его не слишком сильно.