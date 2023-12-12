Президент турецкого футбольного клуба объяснил нападение на судью

Напавший на судью президент турецкого клуба заявил, что хотел плюнуть ему в лицо

Глава «Анкарагюджю» заявил, что хотел плюнуть арбитру в лицо, но в итоге его ударил. По словам Фарука Коджи, который был арестован за свой поступок, после удара судья простоял десять секунд и лишь затем рухнул на землю

Фото: REUTERS / Abdurrahman Antakyali / Depo Photo

Президент турецкого «Анкарагюджю» Фарук Коджа заявил, что вышел на поле после игры с «Ризеспором», чтобы плюнуть в лицо судье Халилу Умуту Мелеру, а ударил он его не слишком сильно. Коджу цитирует портал Sabah Spor.

«Этот инцидент произошел из-за неправильных решений и провокационного поведения арбитра. Моей целью было словесно отреагировать на рефери и плюнуть ему в лицо. Тогда я ударил его по лицу. Эта пощечина не вызвала перелома. После нее он простоял десять секунд, а затем бросился на землю», — сказал Коджа.

Встреча 15-го тура состоялась накануне и завершилась со счетом 1:1. По ходу игры Мелер не засчитал гол форварда «Анкарагюджю» Али Соу, который принадлежит «Ростову» и выступает в Турции в аренде, а позднее удалил гамбийца. «Ризеспор» сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время благодаря голу взятого в аренду у московского ЦСКА Адольфо Гайча.

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После финального свистка Коджа выбежал на поле в сопровождении нескольких человек и избил Мелера. После этого инцидента Федерация футбола Турции приняла решение приостановить на неопределенный срок матчи всех футбольных лиг страны. Коджа и еще два человека были арестованы. Этот инцидент в том числе осудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщил A Spor, 37-летний Мелер, который с 2022 года входит в элитную судейскую категорию УЕФА, решил завершить карьеру после избиения.