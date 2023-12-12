FT сообщила об отказе Puma спонсировать сборную Израиля по футболу
Немецкая компания Puma больше не будет спонсировать сборную Израиля по футболу. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на внутренние документы компании.
С 2024 года третья по величине в мире компания по производству спортивной одежды больше не будет предоставлять экипировку сборной страны после того, как решила не продлевать контракт с Федерации футбола Израиля. В документе сказано, что это решение было принято год назад и не связано с возобновленными призывами к бойкоту продукции Puma из-за того, что Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа.
Отмечается, что Puma отказалась спонсировать сборную Израиля по финансовым причинам, это было частью стратегии «меньше — больше — лучше», направленной на то, чтобы стать более избирательными в спортивном маркетинге.
Израиль занимает 75-е место в рейтинге ФИФА, уступая например Кабо-Верде, Северной Ирландии и Оману. Израильский рынок продажи экипировки также ограничен, учитывая население страны в 9,7 млн человек.
Puma, которая также прекратит спонсировать сборную Сербии в следующем году, продолжит «оценивать все другие существующие партнерские отношения, а также любые другие предстоящие возможности, чтобы обеспечить сильный список национальных сборных», говорится в документе. Ожидается, что Puma в скором времени объявит о новом партнерстве с известной сборной. В 2022 году компания перестала спонсировать сборную Италии, которая ушла в Adidas.
Puma подписала контракт с Федерацией футбола Израиля в 2018 году, что спровоцировало компанию бойкота — активисты обвинили бренд в поддержке израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Puma отвергла обвинения, заявив, что спонсирует только национальную сборную, а не деятельность на клубном уровне.
ХАМАС 7 октября начал против Израиля военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». Страна подверглась массированному ракетному обстрелу, боевики проникли в приграничные города. Израиль перешел в состояние войны и начал в секторе Газа операцию «Железные мечи». Израиль сообщил о гибели 1,2 тыс. человек, были ранены 9,7 тыс. человек. Число погибших в секторе Газа превысило 17 тыс. человек, сообщили в подконтрольном группировке Минздраве региона. Ранения получили более 50 тыс. На Западном берегу реки Иордан, по данным того же ведомства, с 7 октября погибли 260 человек, пострадали 3,2 тыс. человек.
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