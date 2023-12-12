FT сообщила об отказе Puma спонсировать сборную Израиля по футболу

С 2024 года Puma больше не будет предоставлять форму израильской команде. Согласно документам, немецкая компания приняла такое решение по финансовым причинам и оно не связано с призывами к потребительскому бойкоту Puma

Игроки сборной Израиля (Фото: David Balogh / Getty Images)

Немецкая компания Puma больше не будет спонсировать сборную Израиля по футболу. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на внутренние документы компании.

С 2024 года третья по величине в мире компания по производству спортивной одежды больше не будет предоставлять экипировку сборной страны после того, как решила не продлевать контракт с Федерации футбола Израиля. В документе сказано, что это решение было принято год назад и не связано с возобновленными призывами к бойкоту продукции Puma из-за того, что Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа.

Отмечается, что Puma отказалась спонсировать сборную Израиля по финансовым причинам, это было частью стратегии «меньше — больше — лучше», направленной на то, чтобы стать более избирательными в спортивном маркетинге.

Израиль занимает 75-е место в рейтинге ФИФА, уступая например Кабо-Верде, Северной Ирландии и Оману. Израильский рынок продажи экипировки также ограничен, учитывая население страны в 9,7 млн человек.

Puma, которая также прекратит спонсировать сборную Сербии в следующем году, продолжит «оценивать все другие существующие партнерские отношения, а также любые другие предстоящие возможности, чтобы обеспечить сильный список национальных сборных», говорится в документе. Ожидается, что Puma в скором времени объявит о новом партнерстве с известной сборной. В 2022 году компания перестала спонсировать сборную Италии, которая ушла в Adidas.

Puma подписала контракт с Федерацией футбола Израиля в 2018 году, что спровоцировало компанию бойкота — активисты обвинили бренд в поддержке израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Puma отвергла обвинения, заявив, что спонсирует только национальную сборную, а не деятельность на клубном уровне.

ХАМАС 7 октября начал против Израиля военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». Страна подверглась массированному ракетному обстрелу, боевики проникли в приграничные города. Израиль перешел в состояние войны и начал в секторе Газа операцию «Железные мечи». Израиль сообщил о гибели 1,2 тыс. человек, были ранены 9,7 тыс. человек. Число погибших в секторе Газа превысило 17 тыс. человек, сообщили в подконтрольном группировке Минздраве региона. Ранения получили более 50 тыс. На Западном берегу реки Иордан, по данным того же ведомства, с 7 октября погибли 260 человек, пострадали 3,2 тыс. человек.