НХЛ дисквалифицировала канадца за удар клюшкой в голову россиянина
Форвард «Детройт Ред Уингз» Давид Перрон дисквалифицирован на шесть матчей без сохранения зарплаты за грубый фол против российского защитника «Оттавы Сенаторз» Артем Зуба. Об этом сообщается на сайте НХЛ.
Канадский нападающий лишится более $148 тыс. Эти деньги пойдут в фонд помощи игрокам НХЛ.
Инцидент произошел 9 декабря в первом периоде матча «Детройта» с «Оттавой» (1:5). В одном из эпизодов форвард «Детройта» Дилан Ларкин после толчка со стороны соперника упал, ударился головой об лед и на некоторое время потерял сознание. Перрон вступился за партнера и ударил находящегося рядом с Ларкином Зуба (который Ларкина не толкал) клюшкой в голову.
За это нарушение Перрон был удален до конца игры. Ларкин несколько минут пролежал на льду без движения, но в итоге смог подняться и с помощью партнеров покинул площадку. Он выбыл на неопределенный срок.
Перрон в нынешнем сезоне провел 26 матчей и набрал 13 (7+6) очков.
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