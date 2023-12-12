НХЛ дисквалифицировала канадца за удар клюшкой в голову россиянина

Перрон дисквалифицирован на 6 матчей НХЛ за грубый фол против россиянина Зуба

Форвард «Детройта» Давид Перрон грубо атаковал защитника «Оттавы» Артем Зуба. За свое нарушение канадец теперь пропустит шесть матчей и лишится более $148 тыс.

Давид Перрон (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Форвард «Детройт Ред Уингз» Давид Перрон дисквалифицирован на шесть матчей без сохранения зарплаты за грубый фол против российского защитника «Оттавы Сенаторз» Артем Зуба. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Канадский нападающий лишится более $148 тыс. Эти деньги пойдут в фонд помощи игрокам НХЛ.

Инцидент произошел 9 декабря в первом периоде матча «Детройта» с «Оттавой» (1:5). В одном из эпизодов форвард «Детройта» Дилан Ларкин после толчка со стороны соперника упал, ударился головой об лед и на некоторое время потерял сознание. Перрон вступился за партнера и ударил находящегося рядом с Ларкином Зуба (который Ларкина не толкал) клюшкой в голову.

За это нарушение Перрон был удален до конца игры. Ларкин несколько минут пролежал на льду без движения, но в итоге смог подняться и с помощью партнеров покинул площадку. Он выбыл на неопределенный срок.

Перрон в нынешнем сезоне провел 26 матчей и набрал 13 (7+6) очков.