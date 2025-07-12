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Спорт ,  
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Сауль Альварес поставил $500 тыс. на победу Усика над Дюбуа

Бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе пройдет 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне
Сауль Альварес
Сауль Альварес (Фото: Steve Marcus / Getty Images)

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль (Канело) Альварес сделал крупную ставку на победу украинца Александра Усика над британцем Дэниелом Дюбуа.

«За последние пять лет Усик побеждал лучших. У Александра великолепная выносливость, он очень техничный и умный. Когда я вижу кого-то с такой сосредоточенностью, я ставлю на него. Поэтому я сделал большую ставку на его победу. Александр, ты молодец!» — написал Альварес в соцсети Х.

Мексиканец сделал ставку в размере $500 тыс. В случае победы Усика он получит $630 тыс.

Бой Усика и Дюбуа за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе пройдет 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

38-летний Усик, олимпийский чемпион Лондона, выиграл все 23 поединка на профессиональном ринге. На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы и два поражения.

Дюбуа и Усик уже встречались в августе 2023 года, украинец тогда победил нокаутом в девятом раунде.

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бокс Сауль Альварес Александр Усик Даниель Дюбуа
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