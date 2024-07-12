Список самых дорогих футболистов, пропустивших Евро

Звезды, которые не приехали на турнир из-за травм, дисквалификации и конфликтов с тренерами

Фото: Santiago/Getty Images

Чемпионат Европы по футболу в Германии на финишной прямой, остался только один матч между Испанией и Англией. «РБК Спорт» рассказывает о самых дорогих футболистах, которые так и не приехали на соревнование. При этом некоторые суперзвезды пропустили турнир из-за травм, дисквалификации или из-за отсутствия вызова в сборную по тем или иным причинам.

Давид Алаба (Австрия)

Стоимость: €20 млн (по оценке Transfermarkt)

Давид Алаба (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Отсутствие одного из ведущих игроков стало большой потерей для сборной Австрии. В декабре 2023 года защитник мадридского «Реала» получил разрыв крестообразных связок в матче испанской Примеры против «Вильярреала». При этом Давид Алаба все же отправился в Германию вместе с национальной командой в качестве «неиграющего капитана». За сборную Австрии также не смогли выступить полузащитник Хавьер Шлагер и голкипер Александер Шлагер.

Тибо Куртуа (Бельгия)

Стоимость: €30 млн

Тибо Куртуа (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Новости о том, что один из лучших голкиперов современности пропустит Евро-2024, появились еще в конце 2023 года. Тогда Куртуа признался, что не успеет набрать оптимальную форму после разрыва передней крестообразной связки левого колена, полученного во время тренировки. Однако уже в мае бельгиец вернулся на поле в составе мадридского «Реала» и сохранил свои ворота в неприкосновенности в финале Лиги чемпионов. Тем не менее он не участвовал в чемпионате Европы из-за конфликта с тренером сборной Доменико Тодеско, с которым голкипер поссорился из-за отказа вручить ему капитанскую повязку в июне прошлого года перед отборочным матчем с Эстонией.

Сандро Тонали (Италия)

Стоимость: €38 млн

Сандро Тонали (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Летом 2023 года полузащитник Сандро Тонали перешел из «Милана» в английский «Ньюкасл» за рекордные €64 млн, став самым дорогим итальянским игроком в истории. Однако уже в октябре Тонали получил дисквалификацию сроком на десять месяцев от Федерации футбола Италии (FIGC) за нарушение правил об азартных играх, что оставило его без шансов выступить за национальную сборную на Евро-2024. Полузащитнику также предписали пройти программу реабилитации для страдающих зависимостью от азартных игр.

Серж Гнабри (Германия)

Стоимость: €40 млн

Серж Гнабри (Фото: Matthias Hangst / Getty Images)

Серж Гнабри, выступающий за «Баварию», был вынужден пропустить значительную часть сезона из-за постоянных травм, одна из которых не позволила ему сыграть в мартовских матчах за Германию. Немец надеялся набрать форму к старту Евро-2024 и получить приглашение в сборную, однако в полуфинале Лиги чемпионов против «Реала» Гнабри получил разрыв задней части левого бедра, в связи с чем пропустит оставшуюся часть сезона.

Свен Ботман (Нидерланды)

Стоимость: €45 млн

Свен Ботман (Фото: George Wood / Getty Images)

У Нидерландов было достаточно кандидатов на позицию центрального защитника, однако отсутствие в составе Свена Ботмана можно назвать безвозвратной потерей для главного тренера сборной Рональда Кумана. Игрок «Ньюкасла» выбыл на срок от шести до девяти месяцев из-за разрыва крестообразной связки, полученного в марте 2024 года во время игры с «Манчестер Сити». Если бы не травма, то Ботман был бы одним из основных кандидатов на выход в стартовом составе во всех играх европейского первенства.

Бен Уайт (Англия)

Стоимость: €55 млн

Бен Уайт (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Бен Уайт не попадал в состав сборной Англии с тех пор, как в конце 2022 года покинул расположение команды, проведя два матча на скамейке запасных во время группового этапа чемпионата мира в Катаре. По словам главного тренера англичан Гарета Саутгейта, он собирался вызвать защитника «Арсенала» на мартовские матчи против Бразилии и Бельгии, но спортивный директор «канониров» Эду сообщил, что игрок не собирается принимать приглашение и выступать за сборную.

Маркус Рашфорд (Англия)

Стоимость: €60 млн

Маркус Рашфорд (Фото: Michael Steele / Getty Images)

Маркус Рашфорд выступал за сборную Англии четыре последних крупных международных турнира: на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020 и ЧМ-2022. В сезоне 2022/23 нападающий «Манчестер Юнайтед» провел за свой клуб 56 матчей, в которых забил 30 мячей. Однако следующий сезон выдался для Рашфорда крайне неудачным — всего 8 голов в 43 играх на клубном уровне, из-за чего остался за бортом сборной. «Что касается Маркуса, то я вижу, что на этой позиции есть футболисты, сыгравшие гораздо увереннее в этом сезоне. Все очень просто», — прокомментировал Саутгейт решение не брать Рашфорда на турнир в Германии.

Джек Грилиш (Англия)

Стоимость: €60 млн

Джек Грилиш (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

Игроки сборной Англии были буквально шокированы решением тренера Гарета Саутгейта не включать в состав сборной Джека Грилиша. При этом никакого конфликта между игроком «Манчестер Сити» и наставником национальной команды никогда не было. По словам Саутгейта, он решил сделать ставку на других игроков с более впечатляющими показателями за последнее время. Действительно, Грилиш в сезоне 2023/24 в 36 играх за свой клуб забил всего три гола и отдал столько же результативных передач, что не идет ни в какое сравнение с предыдущим сезоном, в котором он отметился 16 забитыми мячами.

Гави (Испания)

Стоимость: €90 млн

Гави (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Один из самых талантливых игроков своего поколения не выходит на поле с ноября прошлого года, когда он получил полный разрыв передней крестообразной связки правого колена и травму латерального мениска в матче отборочного турнира Евро-2024 с командой Грузии. Руководство «Барселоны» обвинило в потере футболиста главного тренера Испании Луиса де ла Фуэнте, так как, по их мнению, появление Гави в стартовом составе сборной было совершенно необязательным, так как тремя днями ранее в игре с Кипром испанцы обеспечили себе первое место в группе.

Поль Погба (Франция)

Стоимость: нет оценки из-за дисквалификации (максимальная — €120 млн)

Поль Погба (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

Чемпион мира в составе Франции 2018 года и некогда самый дорогой футболист пропустил Евро-2024 из-за четырехлетней дисквалификации. В августе прошлого года Погба сдал положительную допинг-пробу, в которой были обнаружены «неэндогенные метаболиты тестостерона». В октябре стало известно, что проба «Б» также оказалась положительной. Сам футболист заявил о случайном попадании запрещенного материала в организм, однако его доводы сочли неубедительными. Погба, начинавший взрослую карьеру в «Манчестер Юнайтед», считался одним из самых многообещающих игроков своего поколения, в 2012-м он перешел в «Ювентус» за €3,5 млн, а уже в 2016-м вернулся обратно уже за рекордные на тот момент €105 млн.