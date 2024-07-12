Список самых дорогих футболистов, пропустивших Евро
Чемпионат Европы по футболу в Германии на финишной прямой, остался только один матч между Испанией и Англией. «РБК Спорт» рассказывает о самых дорогих футболистах, которые так и не приехали на соревнование. При этом некоторые суперзвезды пропустили турнир из-за травм, дисквалификации или из-за отсутствия вызова в сборную по тем или иным причинам.
Давид Алаба (Австрия)
Стоимость: €20 млн (по оценке Transfermarkt)
Отсутствие одного из ведущих игроков стало большой потерей для сборной Австрии. В декабре 2023 года защитник мадридского «Реала» получил разрыв крестообразных связок в матче испанской Примеры против «Вильярреала». При этом Давид Алаба все же отправился в Германию вместе с национальной командой в качестве «неиграющего капитана». За сборную Австрии также не смогли выступить полузащитник Хавьер Шлагер и голкипер Александер Шлагер.
Тибо Куртуа (Бельгия)
Стоимость: €30 млн
Новости о том, что один из лучших голкиперов современности пропустит Евро-2024, появились еще в конце 2023 года. Тогда Куртуа признался, что не успеет набрать оптимальную форму после разрыва передней крестообразной связки левого колена, полученного во время тренировки. Однако уже в мае бельгиец вернулся на поле в составе мадридского «Реала» и сохранил свои ворота в неприкосновенности в финале Лиги чемпионов. Тем не менее он не участвовал в чемпионате Европы из-за конфликта с тренером сборной Доменико Тодеско, с которым голкипер поссорился из-за отказа вручить ему капитанскую повязку в июне прошлого года перед отборочным матчем с Эстонией.
Сандро Тонали (Италия)
Стоимость: €38 млн
Летом 2023 года полузащитник Сандро Тонали перешел из «Милана» в английский «Ньюкасл» за рекордные €64 млн, став самым дорогим итальянским игроком в истории. Однако уже в октябре Тонали получил дисквалификацию сроком на десять месяцев от Федерации футбола Италии (FIGC) за нарушение правил об азартных играх, что оставило его без шансов выступить за национальную сборную на Евро-2024. Полузащитнику также предписали пройти программу реабилитации для страдающих зависимостью от азартных игр.
Серж Гнабри (Германия)
Стоимость: €40 млн
Серж Гнабри, выступающий за «Баварию», был вынужден пропустить значительную часть сезона из-за постоянных травм, одна из которых не позволила ему сыграть в мартовских матчах за Германию. Немец надеялся набрать форму к старту Евро-2024 и получить приглашение в сборную, однако в полуфинале Лиги чемпионов против «Реала» Гнабри получил разрыв задней части левого бедра, в связи с чем пропустит оставшуюся часть сезона.
Свен Ботман (Нидерланды)
Стоимость: €45 млн
У Нидерландов было достаточно кандидатов на позицию центрального защитника, однако отсутствие в составе Свена Ботмана можно назвать безвозвратной потерей для главного тренера сборной Рональда Кумана. Игрок «Ньюкасла» выбыл на срок от шести до девяти месяцев из-за разрыва крестообразной связки, полученного в марте 2024 года во время игры с «Манчестер Сити». Если бы не травма, то Ботман был бы одним из основных кандидатов на выход в стартовом составе во всех играх европейского первенства.
Бен Уайт (Англия)
Стоимость: €55 млн
Бен Уайт не попадал в состав сборной Англии с тех пор, как в конце 2022 года покинул расположение команды, проведя два матча на скамейке запасных во время группового этапа чемпионата мира в Катаре. По словам главного тренера англичан Гарета Саутгейта, он собирался вызвать защитника «Арсенала» на мартовские матчи против Бразилии и Бельгии, но спортивный директор «канониров» Эду сообщил, что игрок не собирается принимать приглашение и выступать за сборную.
Маркус Рашфорд (Англия)
Стоимость: €60 млн
Маркус Рашфорд выступал за сборную Англии четыре последних крупных международных турнира: на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020 и ЧМ-2022. В сезоне 2022/23 нападающий «Манчестер Юнайтед» провел за свой клуб 56 матчей, в которых забил 30 мячей. Однако следующий сезон выдался для Рашфорда крайне неудачным — всего 8 голов в 43 играх на клубном уровне, из-за чего остался за бортом сборной. «Что касается Маркуса, то я вижу, что на этой позиции есть футболисты, сыгравшие гораздо увереннее в этом сезоне. Все очень просто», — прокомментировал Саутгейт решение не брать Рашфорда на турнир в Германии.
Джек Грилиш (Англия)
Стоимость: €60 млн
Игроки сборной Англии были буквально шокированы решением тренера Гарета Саутгейта не включать в состав сборной Джека Грилиша. При этом никакого конфликта между игроком «Манчестер Сити» и наставником национальной команды никогда не было. По словам Саутгейта, он решил сделать ставку на других игроков с более впечатляющими показателями за последнее время. Действительно, Грилиш в сезоне 2023/24 в 36 играх за свой клуб забил всего три гола и отдал столько же результативных передач, что не идет ни в какое сравнение с предыдущим сезоном, в котором он отметился 16 забитыми мячами.
Гави (Испания)
Стоимость: €90 млн
Один из самых талантливых игроков своего поколения не выходит на поле с ноября прошлого года, когда он получил полный разрыв передней крестообразной связки правого колена и травму латерального мениска в матче отборочного турнира Евро-2024 с командой Грузии. Руководство «Барселоны» обвинило в потере футболиста главного тренера Испании Луиса де ла Фуэнте, так как, по их мнению, появление Гави в стартовом составе сборной было совершенно необязательным, так как тремя днями ранее в игре с Кипром испанцы обеспечили себе первое место в группе.
Поль Погба (Франция)
Стоимость: нет оценки из-за дисквалификации (максимальная — €120 млн)
Чемпион мира в составе Франции 2018 года и некогда самый дорогой футболист пропустил Евро-2024 из-за четырехлетней дисквалификации. В августе прошлого года Погба сдал положительную допинг-пробу, в которой были обнаружены «неэндогенные метаболиты тестостерона». В октябре стало известно, что проба «Б» также оказалась положительной. Сам футболист заявил о случайном попадании запрещенного материала в организм, однако его доводы сочли неубедительными. Погба, начинавший взрослую карьеру в «Манчестер Юнайтед», считался одним из самых многообещающих игроков своего поколения, в 2012-м он перешел в «Ювентус» за €3,5 млн, а уже в 2016-м вернулся обратно уже за рекордные на тот момент €105 млн.