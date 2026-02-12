Родственница Джины Лоллобриджиды выиграла второе золото Олимпиады-2026

Конькобежка Лоллобриджида выиграла золото на дистанции 5000 м на Играх в Италии

Спортсменка показала результат 6 минут 46,17 секунды. Второе место заняла нидерландка Мерел Конейн, третье — норвежка Рагне Виклунд

Франческа Лоллобриджида (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида взяла золото на дистанции 5000 м на Олимпийских играх в Италии.

Спортсменка показала результат 6 минут 46,17 секунды. Второе место заняла нидерландка Мерел Конейн с отставанием на 0,10 секунды, третье — норвежка Рагне Виклунд (+0,17).

Это уже вторая золотая медаль у 35-летней спортсменки, внучатой племянницы знаменитой актрисы Джины Лоллобриджиды. 7 февраля она выиграла золото на дистанции 3000 м, установив олимпийский рекорд — 3 минуты и 54,28 секунды.

На зимних Играх 2022 года в Пекине итальянка стала серебряной медалисткой в забеге на 3000 м, а также выиграла бронзовую медаль в масс-старте. В 2025 году Лоллобриджида стала первой итальянской спортсменкой, завоевавшей титул чемпионки мира на дистанции 5000 м.

От России на Играх в нейтральном статусе выступают конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. 7 февраля Коржова заняла 12-е место на дистанции 3000 м и завершила свое участие в Играх. Семенова примет участие в масс-старте 21 февраля.