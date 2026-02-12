Американка Диггинс стонала от боли после взятой медали Игр со сломанным ребром

Американка стонала от боли после взятой медали Игр со сломанным ребром

Джессика Диггинс вышла на старт со сломанным ребром. Травму она получила в результате падения в первой гонке на Олимпиаде — скиатлоне

Джессика Диггинс (Фото: Okko)

Американская лыжница Джессика Диггинс финишировала третьей в раздельном старте на 10 км.

Она вышла на старт со сломанным ребром. Травму получила в результате падения в первой гонке на Олимпиаде — скиатлоне.

После финиша Диггинс упала на снег и не могла встать из-за боли. При этом стон от боли был слышен во время телетрансляции. На помощь американке подбежала подруга по команде, которая помогла снять лыжи.

Диггинс — олимпийская чемпионка (2018), многократная медалистка Игр, двукратная чемпионка мира (2013, 2023), победительница многодневки Тур де Ски (2021), победительница общего зачета Кубка мира (2021).

Первое место заняла шведка Фрида Карлссон (22 минуты 49,2 секунды), второй стала шведка Эбба Андерссон (отставание — 46,6 секунды). Карлссон выиграла вторую гонку на Олимпиаде.