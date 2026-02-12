Российская горнолыжница стала 19-й в супергиганте на Олимпиаде
Российская горнолыжница Юлия Плешкова стала 19-й в супергиганте на Олимпиаде в Италии.
Плешкова уступила 2,91 секунды чемпионке — итальянке Федерике Бриньоне (1 минута 23,41 секунды). Серебро взяла француженка Роман Мирадоли (отставание — 0,41 секунды). Третье место у австрийки Корнелии Хюттер (+0,52).
Не смогли финишировать 17 спортсменок, в том числе победительница соревнований в скоростном спуске итальянка София Годжа и серебряный призер немка Эмма Айхер.
Бриньоне впервые стала олимпийской чемпионкой, ранее она брала две бронзы и серебро на Олимпиадах.
Плешкова 8 февраля в скоростном спуске показала 22-й результат.
