Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 5,5 x 3,85 2 1,65 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 2,7 x 4 2 2,45 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 7,5 x 6,3 2 1,32 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 28 x 12,5 2 1,06 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,5 x 4,3 2 1,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,4 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швеция 1 3,45 x 4,3 2 1,9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,32 x 6,2 2 7,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,37 x 5,3 2 7,6 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,9 x 3,5 2 4,15 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,27 x 6,5 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,8 x 4,4 2 3,65 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,09 x 10,5 2 22 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Российская горнолыжница стала 19-й в супергиганте на Олимпиаде

Российская горнолыжница Плешкова стала 19-й в супергиганте на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Плешкова уступила выигравшей соревнования итальянке Бриньоне 2,91 секунды. Не смогли финишировать 17 спортсменок
Юлия Плешкова
Юлия Плешкова (Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images)

Российская горнолыжница Юлия Плешкова стала 19-й в супергиганте на Олимпиаде в Италии.

Плешкова уступила 2,91 секунды чемпионке — итальянке Федерике Бриньоне (1 минута 23,41 секунды). Серебро взяла француженка Роман Мирадоли (отставание — 0,41 секунды). Третье место у австрийки Корнелии Хюттер (+0,52).

Не смогли финишировать 17 спортсменок, в том числе победительница соревнований в скоростном спуске итальянка София Годжа и серебряный призер немка Эмма Айхер.

Бриньоне впервые стала олимпийской чемпионкой, ранее она брала две бронзы и серебро на Олимпиадах.

Плешкова 8 февраля в скоростном спуске показала 22-й результат.

Анна Сатдинова
горнолыжники Юлия Плешкова
Юлия Плешкова фото
Юлия Плешкова
спортсменка
17 мая 1997 года
