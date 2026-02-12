Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал крупного турнира в Роттердаме
Третья ракетка России Карен Хачанов завершил выступление на турнире ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды) во втором круге.
Хачанов (18-я в мировом рейтинге) за два с половиной часа проиграл испанцу Хауме Муньяру (37-й) со счетом 6:7 (8:10), 6:3, 3:6.
В четвертьфинале соперником Муньяра будет немец Ян-Леннард Штруфф или выступающий за Казахстан Александр Бублик.
Призовой фонд турнира составляет €2,4 млн.
