Сборная Англии продлила контракт с Тухелем

Новое соглашение рассчитано до 2028 года, немец будет руководить командой на домашнем чемпионате Европы

Томас Тухель (Фото: Peter Nicholls / Getty Images)

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель продлил контракт до 2028 года, сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

Немецкий специалист начал работать с командой с января 2025 года.

Соглашение со сборной было рассчитано до конца чемпионата мира 2026 года, но теперь продлено до окончания домашнего Евро-2028.

Тухель на клубном уровне работал с дортмундской «Боруссией», «Пари Сен-Жермен», «Челси» (выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира) и мюнхенской «Баварией».

В сборной Англии он стал лишь третьим иностранным главным тренером — после шведа Свена-Йорана Эрикссона и итальянца Фабио Капелло.

Сборная Англии на чемпионате мира 2026 года сыграет в одной группе с Хорватией, Ганой и Панамой (квартет L).