 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 5,4 x 3,9 2 1,65 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 2,7 x 4 2 2,45 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 7,5 x 6,3 2 1,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 27 x 12 2 1,07 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,5 x 4,3 2 1,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,52 x 4,7 2 5,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швеция 1 3,6 x 4,4 2 1,83 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,32 x 6,2 2 7,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,35 x 5,5 2 7,9 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,92 x 3,5 2 4,1 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,27 x 6,5 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,8 x 4,4 2 3,65 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,09 x 10,5 2 22 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
ЧМ-2026⁠,
0

Сборная Англии продлила контракт с Тухелем

Сборная Англии продлила контракт с Томасом Тухелем
Сюжет
ЧМ-2026
Новое соглашение рассчитано до 2028 года, немец будет руководить командой на домашнем чемпионате Европы
Томас Тухель
Томас Тухель (Фото: Peter Nicholls / Getty Images)

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель продлил контракт до 2028 года, сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

Немецкий специалист начал работать с командой с января 2025 года.

Соглашение со сборной было рассчитано до конца чемпионата мира 2026 года, но теперь продлено до окончания домашнего Евро-2028.

Тухель на клубном уровне работал с дортмундской «Боруссией», «Пари Сен-Жермен», «Челси» (выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира) и мюнхенской «Баварией».

В сборной Англии он стал лишь третьим иностранным главным тренером — после шведа Свена-Йорана Эрикссона и итальянца Фабио Капелло.

Сборная Англии на чемпионате мира 2026 года сыграет в одной группе с Хорватией, Ганой и Панамой (квартет L).

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол сборная Англии по футболу Томас Тухель
Материалы по теме
Гашек назвал недостаточным отказ от 17 тыс. билетов на ЧМ-2026 в США
Спорт
«Тоттенхэм» уволил главного тренера
Спорт
Как экс-тренер сборной России воспитывал звезд Олимпиад в другой стране
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
Сторонники выдвинули Карапетяна в кандидаты на пост премьера Армении Политика, 15:12
В Карибском море столкнулись два военных корабля США Политика, 15:02
Минздрав сообщил о пересмотре клинических рекомендаций по лечению ПТСР Общество, 15:00
Ростовский застройщик впервые вошел в топ федерального рейтинга Компании, 15:00
ФАС решила проверить операторов из-за повышения тарифов на услуги связи Технологии и медиа, 14:59
Белоусову показали новую мобильную систему связи для войск Политика, 14:58
МИД назвал условие объявления срока и места новых переговоров с Украиной Политика, 14:57
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Роспотребнадзор продлил карантин в интернате Прокопьевска Общество, 14:55
Умерла вдова основателя конфетной империи Ferrero Общество, 14:52
Швеция направит истребители к Гренландии в рамках «Арктического стража» Политика, 14:46
В Забайкалье открыли крупное месторождение флюорита Общество, 14:43
Кому будет трудно получить ипотеку в 2026 году Недвижимость, 14:41
Минкульт заявил об отсутствии прокатного удостоверения у фильма «Скуф» Общество, 14:40
Путин поручил законодательно закрепить понятие «стажер» Политика, 14:34