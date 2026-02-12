Сборная Англии продлила контракт с Тухелем
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель продлил контракт до 2028 года, сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.
Немецкий специалист начал работать с командой с января 2025 года.
Соглашение со сборной было рассчитано до конца чемпионата мира 2026 года, но теперь продлено до окончания домашнего Евро-2028.
Тухель на клубном уровне работал с дортмундской «Боруссией», «Пари Сен-Жермен», «Челси» (выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира) и мюнхенской «Баварией».
В сборной Англии он стал лишь третьим иностранным главным тренером — после шведа Свена-Йорана Эрикссона и итальянца Фабио Капелло.
Сборная Англии на чемпионате мира 2026 года сыграет в одной группе с Хорватией, Ганой и Панамой (квартет L).
