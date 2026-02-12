 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Олимпиада-2026⁠,
0

За кем из россиян стоит последить в шестой день Олимпиады

Двое россиян выступят в шестой день Олимпиады-2026
Сюжет
Олимпиада-2026
В шестой день Олимпиады выступят двое россиян. За кем стоит последить — в материале «РБК Спорта»
Юлия Плешкова
Юлия Плешкова (Фото: Global Look Press)

12 февраля

13:30. Горные лыжи. Юлия Плешкова (супергигант)
15:00. Лыжные гонки. Дарья Непряева (гонка с раздельным стартом)

Юлия Плешкова
Юлия Плешкова
(Фото: Global Look Press)

Российская горнолыжница Юлия Плешкова 12 февраля выступит на Олимпиаде первой из россиян. Она поборется за хороший результат в супергиганте. На Играх в Пекине Плешкова на данной дистанции заняла 18-е место.

Плешкова 8 февраля уже выступала на Олимпиаде в Италии в скоростном спуске, заняв 22-е место.

28-летняя Плешкова является двукратным бронзовым призером Универсиады (2017, 2019), на Олимпиаде в Пекине она была 20-й в скоростном спуске, 27-й — в гигантском слаломе, 10-й — в комбинации и 11-й — в командном турнире.

Дарья Непряева
Дарья Непряева
(Фото: Global Look Press)

Российская лыжница Дарья Непряева примет участие в индивидуальной гонке на 10 км.

23-летняя россиянка 10 февраля не прошла квалификацию спринта, заняв 36-е место. Она заявила, что ощущала себя слабее других участниц.

«Я себя чувствовала слабачкой, потому что я вроде бегу, но мне не удается вложиться в толчок, и меня это раздражает. Все толчки были поверхностные, в то время как лидеры-девчонки здесь покрупнее и очень сильные», — цитирует Непряеву ТАСС.

Кто из сменивших гражданство россиян будет выступать в этот день

Александра Скороходова
Александра Скороходова
(Фото: Global Look Press)

Горнолыжница Александра Скороходова в 2022 году получила гражданство Казахстана. На Олимпийских играх в Италии она дебютирует в супергиганте. Также Скороходова выступит еще в двух дисциплинах: слаломе и гигантском слаломе.

