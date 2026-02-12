Сочи на грани. Что угрожает зимним Олимпийским играм

МОК из-за глобального потепления может заметно сократить число мест для проведения зимней Олимпиады, а столетние центры зимних видов могут исчезнуть

Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность сокращения числа потенциальных мест проведения зимних Олимпийских игр из-за глобального потепления. Это следует из данных исследований и комментария председателя комиссии организации по определению хозяев зимних соревнований Карла Штосса, сообщает AP.

Согласно исследованию профессора Университета Ватерлоо Дэниела Скотта и доцента Университета Инсбрука Роберта Штайгера, на которое опирается МОК, из 93 горных локаций, в настоящее время обладающих инфраструктурой для проведения соревнований элитного уровня, только 52, по прогнозам, будут иметь необходимую глубину снежного покрова и достаточно холодные температуры для проведения Игр в 2050-х годах. К 2080-м годам это число может сократиться до 30 — в зависимости от того, насколько будет сокращен объем выбросов углекислого газа.

Отмечается, что МОК отдает приоритет местам, где не менее 80% спортивных объектов уже существует, что еще больше сужает круг потенциальных хозяев. Моделирование исследования показывает, что к середине века практически не останется локаций, способных принимать соревнования по зимним видам спорта без искусственного снега.

Альпы и Сочи лишатся горнолыжных курортов

Северная Италия, где проходит Олимпиада-2026, известна своими холодными снежными зимами. Но сезонные снегопады значительно сократились по всему Альпийскому региону, причем наиболее резкое снижение за последние 40 лет произошло в основном из-за повышения температуры. Итальянский климатолог Лука Меркалли вспоминает, как 50 лет назад, глядя на Альпы из своего дома в Турине, он видел горы, покрытые белым снегом, с конца октября до июня. Теперь он часто видит серый снег.

Лыжный спорт, хоккей и другие зимние виды сильно зависят от погоды. Именно на катках с естественным льдом делают первые шаги будущие звезды хоккея. Но, к примеру, в Канаде и северных штатах США число естественных ледовых площадок, на которых выросли легенды хоккея, заметно сократилось к 2020 году из-за повышения температуры.

Количество дней для игры в хоккей в канадской провинции Онтарио на естественном льду с 1990 года сократилось на 25%, говорится в исследовании организации RinkWatch.

«Ситуация становится все более напряженной. В последние годы нам приходится внимательно следить за погодой, — заявил SI Карсон Кипфер, один из руководителей чемпионата США по хоккею на открытом льду в Миннесоте. — Раньше же вам фактически были гарантированы отрицательные температуры».

Половина бывших столиц зимних Игр вряд ли будет в состоянии принять их снова. В исследовании международной группы ученых под руководством Университета Ватерлоо говорится, что только десять из 19 бывших хозяев зимних Олимпийских игр смогут сохранить статус центра зимних видов к 2050 году и только шесть к 2080 году из-за проблем со снегом, вызванных потеплением.

В исследовании указано, что ряд бывших олимпийских столиц может не соответствовать критериям климатической надежности в середине XXI века. В их числе Гренобль, Шамони (оба — Франция), который находится у подножия самой высочайшей точки Альпийских гор Монблан, и Гармиш-Партенкирхен (Германия).

В списке городов, рискующих лишиться статуса центра зимних видов к 2050 году, находится и Сочи. «Мы изучили множество способов, с помощью которых при подготовке к зимним Олимпийским играм снижали погодные риски, — сказала Мишель Рутти с факультета окружающей среды университета Ватерлоо. — И мы увидели, что ни одна стратегия борьбы с погодными рисками не справится с ситуацией в Сочи и Ванкувере, поскольку риски в этих городах превысили предел».

Ряд столиц зимних Игр, включая Лейк-Плэсид (США), Ванкувер (Канада), Сараево (Босния и Герцеговина), Осло (Норвегия), отнесены к зонам повышенного климатического риска.

Согласно исследованию от 2016 года, в Швейцарии горнолыжный сезон с 1970 года сократился на 36 дней из-за раннего таяния снега. При этом Швейцария расположена в одном из самых снежных регионов Альп.

«Ледники Альп и их недавняя эволюция являются одними из самых ярких индикаторов изменения климата», — рассказал The Guardian Даниэль Фаринотти, гляциолог из швейцарской ETH Zurich и один из членов исследовательской группы.

Швейцария из-за климатических изменений за последние 50 лет уже лишилась половины ледников, к 2050 году аналогичный показатель будет достигнут во всех Альпах, которые являются колыбелью и мировым центром зимних видов. В случае же сохранения тенденции к концу века в Альпах растает минимум две трети всех ледников, а при худшем сценарии — 95%.

Ведущий гляциолог и профессор Имперского колледжа Лондона Мартин Зигерт подчеркнул, что таяние происходит из-за превышения уровня углекислого газа в атмосфере — 410 частей на миллион, хотя должно быть 280 частей на миллион. «И в 1850 году так и было. В последний раз содержание углекислого газа в атмосфере составляло 410 частей на миллион 3,5 млн лет назад, когда уровень моря был на 20 м выше», — добавил он.

С 1990-х в Швейцарии закрылось 50% горнолыжных подъемников, во Франции за 20 лет — 10%. К 2023 году лыжный сезон в Альпах сократился примерно на месяц по сравнению с тем, что было 50 лет назад.

В последнее время каждый второй год европейские горнолыжные курорты сталкиваются с бесснежной зимой. Для Сочи отсутствие снега в январские праздники стало уже нормой в последние годы, но в нынешнем сезоне бесснежье продолжается до конца января. В Красной Поляне даже пригласили шамана для вызова снегопада.

Гренобль, Шамони и Гармиш-Партенкирхен с начала ХХ века являются Меккой зимних видов. По этой причине в Шамони и Гармише были проведены первые зимние Игры.

Но в районе Гренобля в 2023 году закрылся старейший французский горнолыжный курорт Альп-дю-Гран-Серр из-за проблем со снегом; в Шамони, несмотря на высокогорье (именно там находится Монблан — высочайшая точка Альп) и повышенную облачность, снежный покров заметно снизился. В то же время в нижнегорной части курорта Гармиш-Партенкирхен снег уже несколько лет существует лишь благодаря искусственному оснежению из 200 пушек, а зона катания на леднике у Цугшпитце (самой высокой точки Германии) заметно сократилась из-за таяния многовековых льдов.

Эксперты отмечают, что в Альпах практически все горнолыжные курорты ниже 2000 м обречены на исчезновение. При этом Альпы уже лишились около 200 курортов.

В Гармиш-Партенкирхене (Бавария, единственный крупный и самый высокогорный горнолыжный курорт в Германии), как и во всех Альпах, туризм является ключевой опорой местной экономики. В соседней Австрии на него приходится чуть более 6% экономического производства, в то время как в альпийском регионе Тироль (Австрия) эта доля составляет около 18%. Аналогичное соотношение наблюдается и в швейцарском кантоне Граубюнден благодаря таким курортам, как Санкт-Мориц, Клостерс и Давос. Во французском регионе Овернь-Рона-Альпы, где расположены легендарные «Три долины» (Мерибель, Валь-Торанс, Менюир, Куршевель, Ла-Тания, Брид-ле-Бэн) и Валь-д'Изер, расходы туристов в 2024 году составили около €25 млрд, что обеспечило 10% от ВВП страны и примерно 200 тыс. рабочих мест.

Исследование, опубликованное в 2023 году в научном журнале Nature Climate Change, предсказывает, что из 2234 существующих горнолыжных курортов в Европе 53% будут подвержены очень большому риску низкого снежного покрова при сценарии глобального потепления на 2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем (что уже считается неизбежным).

В частности, треть горнолыжных курортов во Французских Альпах обречены на закрытие, а в Пиренеях этот показатель достигнет 89%.

Если средняя мировая температура повысится на 4 °C, почти все европейские курорты не смогут рассчитывать на достаточное количество снега — до 98%.

При сохранении высоких выбросов к 2070 году непригодными для проведения зимних Игр станут более 40% мест в мире, к 2100 году — почти 70%. Тогда как в 2010-м непригодными для проведения зимних Игр были 19% мест на планете, говорится в совместном исследовании ученых институтов Ватерлоо, Арканзаса и Инсбрука. Примечательно, что в эти 19% входил и Сочи.

The Wall Street Journal (WSJ) в 2023 году предупредила о риске закрытия альпийских курортов из-за отсутствия снега.

Схожая ситуация наблюдается и в Северной Америке. Лыжная индустрия США потеряла около $1 млрд и 17,4 тыс. рабочих мест в 2001–2016 годах из-за малоснежных сезонов, утверждается в отчете общества по защите климата Protect Our Winters.

При этом, по оценке экологов, Олимпийские игры сами способствуют ухудшению экологической ситуации из-за генерации обилия перелетов. К тому же в ходе подготовки к зимним видам вырубаются леса.

Штосс отметил, что для минимизации последствий МОК придется в скором времени сократить число видов спорта и болельщиков.

Поможет ли искусственный снег зимним видам

Кортина-д'Ампеццо во второй раз принимает Олимпийские игры. И в 1956 году искусственный снег не использовался. Последнее десятилетие на зимних Играх искусственное оснежение стало необходимостью.

Искусственный снег впервые был использован на зимних Олимпийских играх в 1980 году в Лейк-Плэсиде. Пекин в 2022 году провел первые Игры с почти полностью искусственным оснежением. Организаторы произвели почти 2,4 млн куб. м (3,1 млн кубических ярдов) снега.

Для производства снега требуется огромное количество энергии и воды. Это может усугубить климатическую ситуацию, если электроэнергия будет вырабатываться за счет сжигания ископаемого топлива, и может обострить проблемы с водой в регионах, где она в дефиците.

Организационный комитет Олимпиады-2026 подсчитал, что для производства снега потребуется 946 млн л воды, что эквивалентно почти 380 олимпийским бассейнам. Для хранения воды были созданы новые высокогорные водохранилища, или озера.

«Без воды нет Игр», — сказала Кармен де Йонг, профессор гидрологии Страсбургского университета.

Она выступает против строительства водохранилищ, которые изменяют естественную экосистему, хотя и не видит альтернативы, отмечая, что спрос на искусственный снег будет только расти из-за изменения климата.

В оргкомитете Игр-2026 гарантировали использование исключительно возобновляемой и сертифицированной электроэнергии. При этом организаторы отмечают, что благодаря новым технологиям искусственное оснежение будет возможно даже в теплую погоду.

Как оценивается экологическая обстановка в мире К 2019 году около 200 стран ратифицировали Парижское соглашение 2015 года, которое обязывает снизить выбросы парниковых газов для сдерживания роста температуры на Земле. Однако за последующие годы ситуация с выбросами только ухудшилась. Обострение обстановки в мире, энергетический кризис вынудили многие страны отказаться от своих обязательств. Согласно отчету ООН, только 26 из 193 стран выполнили обещанные планы. И в этом списке нет США, Китая, на долю которых приходится наибольшее количество выбросов CO 2 . В докладе отмечается, что без резкого сокращения выбросов средняя температура планеты в ХХI веке поднимется на 2,1–2,9 °C по сравнению с доиндустриальной эрой (с 1850 года средняя температура Земли увеличилась на 1,0 °C). Согласно же отчету межправительственной группы экспертов «Глобальное потепление на 1,5 °C», критической отметкой является 2,0 °C (New York Times на основе доклада наглядно показала последствия от потепления Земли на 2,0 °C). При этом по Парижскому соглашению 2015 года страны обязались к 2050 году сократить до нуля выбросы парниковых газов для недопущения превышения температуры выше 1,5 °C.

Сколько выбросов CO 2 генерируют спортивные соревнования