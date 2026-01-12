Бывший капитан сборной России Смертин пробежит зимний марафон в Оймяконе

50-летний Смертин пробежит марафон «Полюс холода», который состоится в Якутии 16–17 января. На эти дни синоптики прогнозируют 41–44 градуса мороза

Алексей Смертин (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин примет участие в экстремальном марафоне «Полюс холода», который пройдет 16–17 января в Оймяконе (Якутия). Об этом футболист сообщил в своем телеграм-канале.

«Выбегаю из каникул — маршрут построен в Оймякон. <...> Там уже другие требования к гардеробу. Но холод не пугает того, кто выходит к нему из дисциплины, а не из паузы», — написал Смертин.

В дни марафона синоптики прогнозируют в Оймяконе от 41 до 44 градусов мороза.

Ранее Смертин уже принимал участие в экстремальных марафонах. В 2021 году он выиграл экстремальный зимний марафон на Байкале, где преодолел дистанцию 42 км (за время забега температуре варьировалась от 25 до 17 градусов мороза).

Смертин выступал за элистинский «Уралан», московские «Локомотив» и «Динамо», а также за французский «Бордо», английские «Челси», «Портсмут», «Чарльтон» и «Фулхэм».

Футболист выступал за сборную России с 1998 по 2006 год, приняв участие в 55 матчах. С 2004 по 2005 год он был капитаном национальной команды. С сентября 2013 года Смертин работал советником президента московского «Динамо», а летом 2016-го вошел в число послов чемпионата мира 2018 года.