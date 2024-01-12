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Уругваец не захотел переходить в «Ростов» из-за близости к Украине

Уругвайский футболист объяснил близостью к Украине отказ от перехода в «Ростов»
Полузащитник «Пеньяроля» Родриго Саравия сказал, что сначала идея с переходом ему показалась интересной в экономическом плане, но в итоге он решил не разлучаться с семьей и не переезжать в Россию
Родриго Саравия
Родриго Саравия (Фото: Gustavo Garello / Getty Images)

Полузащитник уругвайского «Пеньяроля» Родриго Саравия отказался от возможного перехода в «Ростов» из-за того, что город находится близко от границы с Украиной. Об этом 23-летний уругваец рассказал радиостанции Carve Deportiva.

«Это было мое личное решение не ехать в Россию. Сначала мне понравилась эта идея, больше всего в экономическом плане. Я бы мог помогать своей семье. Но некоторые условия меня не устроили, и поэтому я решил остаться. Мне сказали, что в Ростове у них все есть, но город находится рядом с границей с Украиной. Семья для меня важна, и им было бы сложно», — сказал Саравия, слова которого приводятся на странице Carve Deportiva в соцсети X.

Также, по словам спортсмена, ему было бы сложно в России без семьи. «Если бы я туда перешел, мне большую часть времени приходилось бы находиться одному, и именно поэтому я предпочел этого не делать», — добавил футболист.

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Фото:Телеграм-канал ФК "Ростов"

В конце декабря агент Саравии Йоуко Гориссен сообщил «Матч ТВ», что полузащитник продолжит карьеру в «Ростове». Но в итоге этот трансфер не состоялся.

«Ростов», который возглавляет Валерий Карпин, ушел на зимнюю паузу в РПЛ на десятом месте, набрав 21 очко в 18 матчах.

Ранее 12 января «Ростов» объявил о переходе бразильского форварда Роналдо из болгарского «Левски».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Ростов
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