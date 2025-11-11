Российская фигуристка выступила на юниорском Гран-при в двух видах
Фигуристка Арина Парсегова выступила на юниорских этапах Гран‑при России этого сезона и в парном, и в одиночном катании.
Во вторник, 11 ноября, Парсегова дебютировала в парном катании, показав пятый результат с Матвеем Богдановым в короткой программе на этапе Гран-при в Москве (54,89 балла). Лучшими были Полина Шешелева и Егор Карнаухов (66,48).
В одиночном катании в этом сезоне Парсегова была четвертой на этапе Гран‑при в Магнитогорске и пятой — в Казани.
По словам 13-летней Парсеговой, она планирует продолжать выступать и в одиночном, и в парном катании. «Настраивалась я как обычно. На тренировках мы были готовы лучше, катали лучше. Но для первого раза нормально», — цитирует ТАСС спортсменку.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине
Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву
ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT
В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg
В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке
ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT