Реклама
Спорт⁠,
0

Российская фигуристка выступила на юниорском Гран-при в двух видах

Парсегова выступила на юниорском Гран-при России в одиночном и в парном катании
Арина Парсегова вместе с партнером Матвеем Богдановым дебютировала в парном катании на этапе Гран-при России в Москве. В этом сезоне она также выступала на Гран-при в одиночном катании

Фигуристка Арина Парсегова выступила на юниорских этапах Гран‑при России этого сезона и в парном, и в одиночном катании.

Во вторник, 11 ноября, Парсегова дебютировала в парном катании, показав пятый результат с Матвеем Богдановым в короткой программе на этапе Гран-при в Москве (54,89 балла). Лучшими были Полина Шешелева и Егор Карнаухов (66,48).

В одиночном катании в этом сезоне Парсегова была четвертой на этапе Гран‑при в Магнитогорске и пятой — в Казани.

По словам 13-летней Парсеговой, она планирует продолжать выступать и в одиночном, и в парном катании. «Настраивалась я как обычно. На тренировках мы были готовы лучше, катали лучше. Но для первого раза нормально», — цитирует ТАСС спортсменку.

фигурное катание

