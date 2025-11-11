Карпин назвал вратаря, который сыграет с Перу

Сафонов сыграет в воротах сборной России в матче с Перу

Матвей Сафонов сыграет в воротах сборной России в матче с Перу, который пройдет 12 ноября в Санкт-Петербурге

Матвей Сафонов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов сыграет в воротах сборной России в товарищеском матче против команды Перу. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Матвей Сафонов на завтра планируется в воротах. По сборной Перу глобальных выводов делать не нужно, они сыграли только один матч с новым тренером. <...> Просто точно не будет», — цитирует Карпина ТАСС.

Сборная России 12 ноября сыграет с Перу в Санкт-Петербурге, а 15 ноября — с Чили в Сочи.

В нынешнем сезоне 26-летний Сафонов еще не провел ни одного матча за ПСЖ. Основным вратарем клуба является Люка Шевалье.

На ноябрьские товарищеские матчи из вратарей вызваны Сафонов, Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика») и Виталий Гудиев («Акрон»).

Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине, и проводит только товарищеские матчи.