Реклама
Спорт⁠,
Станкович заявил, что был горд работать в «Спартаке»

Станкович: «Я был горд работать в «Спартаке» от первой до последней секунды»
Сербский тренер заявил, что Москва стала его домом, а «Спартак» навсегда останется в его сердце
Деян Станкович
Деян Станкович (Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak-Moscow / Global Look Press)

Московский «Спартак» опубликовал обращение Деяна Станковича после ухода с поста главного тренера «красно-белых».

Ранее 11 ноября серб по соглашению сторон покинул «Спартак», который возглавлял с 1 июля 2024 года. И.о. главного тренера стал Вадим Романов, который работал в штабе Станковича.

«Я был горд работать в «Спартаке» — от первой до последней секунды. Что-то у нас получилось, что-то — нет, но я могу сказать точно: «Спартак» — главный клуб в России. Это то, что было и будет под моей кожей. Москва стала моим домом, а «Спартак» навсегда останется в моем сердце», — заявил Станкович.

Серб пожелал «Спартаку» стабильности, поблагодарил фанатов за поддержку, а сотрудников клуба — за профессионализм.

Также Станкович сказал огромное спасибо футболистам. «Парни, я был счастлив быть вашим тренером. Вы всегда отдавались игре, вы были профессионалами, и я рад, что ваши сердца горели. Мы прошли хороший путь со взлетами и падениями, но с гордо поднятой головой. И эта команда действительно сделала очень многое. Вы заслужили называться лучшими», — добавил серб.

В заключение Станкович пожелал «Спартаку» побед и выразил уверенность, что у «красно-белых» впереди большое будущее.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Деян Станкович

Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Российская фигуристка выступила на юниорском Гран-при в двух видах Спорт, 21:37
Трамп заявил, что смотрел торжества ко Дню Победы в России Политика, 21:29
Как российская тема довела главу немецкой партии BSW до отставки Политика, 21:26
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Правительство Украины лишило полномочий набсовет «Энергоатома» Политика, 21:20
Собянин поднял стоимость патентов для мигрантов до 10 тыс. руб. Политика, 20:57
В Варшаве прошел многотысячный марш в честь Дня независимости Польши Политика, 20:52
Карпин назвал вратаря, который сыграет с Перу Спорт, 20:52
С какими проблемами «Спартак» столкнулся при Станковиче Спорт, 20:50
Юран заявил о желании возглавить «Спартак» после ухода Станковича Спорт, 20:49
Число пострадавших при обрушении балкона в Чечне выросло до 84 Общество, 20:46
В КНР допустили, что на новом авианосце появится «футуристическое оружие» Политика, 20:42
НАБУ рассказало о схеме передачи денег экс-вице-премьеру «Че Гевара» Политика, 20:40
Глава Генштаба Франции повторил предостережение о столкновении с Россией Политика, 20:39