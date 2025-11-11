Станкович заявил, что был горд работать в «Спартаке»
Московский «Спартак» опубликовал обращение Деяна Станковича после ухода с поста главного тренера «красно-белых».
Ранее 11 ноября серб по соглашению сторон покинул «Спартак», который возглавлял с 1 июля 2024 года. И.о. главного тренера стал Вадим Романов, который работал в штабе Станковича.
«Я был горд работать в «Спартаке» — от первой до последней секунды. Что-то у нас получилось, что-то — нет, но я могу сказать точно: «Спартак» — главный клуб в России. Это то, что было и будет под моей кожей. Москва стала моим домом, а «Спартак» навсегда останется в моем сердце», — заявил Станкович.
Серб пожелал «Спартаку» стабильности, поблагодарил фанатов за поддержку, а сотрудников клуба — за профессионализм.
Также Станкович сказал огромное спасибо футболистам. «Парни, я был счастлив быть вашим тренером. Вы всегда отдавались игре, вы были профессионалами, и я рад, что ваши сердца горели. Мы прошли хороший путь со взлетами и падениями, но с гордо поднятой головой. И эта команда действительно сделала очень многое. Вы заслужили называться лучшими», — добавил серб.
В заключение Станкович пожелал «Спартаку» побед и выразил уверенность, что у «красно-белых» впереди большое будущее.
