Станкович заявил, что был горд работать в «Спартаке»

Станкович: «Я был горд работать в «Спартаке» от первой до последней секунды»

Сербский тренер заявил, что Москва стала его домом, а «Спартак» навсегда останется в его сердце

Деян Станкович (Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak-Moscow / Global Look Press)

Московский «Спартак» опубликовал обращение Деяна Станковича после ухода с поста главного тренера «красно-белых».

Ранее 11 ноября серб по соглашению сторон покинул «Спартак», который возглавлял с 1 июля 2024 года. И.о. главного тренера стал Вадим Романов, который работал в штабе Станковича.

«Я был горд работать в «Спартаке» — от первой до последней секунды. Что-то у нас получилось, что-то — нет, но я могу сказать точно: «Спартак» — главный клуб в России. Это то, что было и будет под моей кожей. Москва стала моим домом, а «Спартак» навсегда останется в моем сердце», — заявил Станкович.

Серб пожелал «Спартаку» стабильности, поблагодарил фанатов за поддержку, а сотрудников клуба — за профессионализм.

Также Станкович сказал огромное спасибо футболистам. «Парни, я был счастлив быть вашим тренером. Вы всегда отдавались игре, вы были профессионалами, и я рад, что ваши сердца горели. Мы прошли хороший путь со взлетами и падениями, но с гордо поднятой головой. И эта команда действительно сделала очень многое. Вы заслужили называться лучшими», — добавил серб.

В заключение Станкович пожелал «Спартаку» побед и выразил уверенность, что у «красно-белых» впереди большое будущее.