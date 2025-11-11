Семин объяснил, почему уход Станковича из «Спартака» стал ожидаемым
Уход Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака» является ожидаемым результатом из-за невыполнения поставленных задач. Такое мнение «РБК Спорту» выразил бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин.
Сегодня, 11 ноября, московский «Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера по обоюдному согласию сторон. Новым тренером пока стал Вадим Романов, ранее тренировавший с 2022 года молодежную команду клуба, а с лета 2024-го входившего в тренерский штаб Станковича.
«Для любого тренера, который в турнирной таблице не выполняет свои задачи, завершение контракта всегда ожидаемо. Это стандартные вещи, которые происходят. В турнирной таблице РПЛ «Спартак» находится на шестом месте. Оценка его работы на сегодняшний день, конечно, не соответствует ожиданиям — команда занимает не те места, и уровень игры не тот, на который надеялись болельщики и руководство», — сказал Семин.
Специалист возглавлял команду с 1 июля 2024 года, а в мае 2025-го он продлил контракт до лета 2027 года.
Под руководством Станковича «Спартак» выиграл 37 из 64 матчей. По количеству проведенных игр в качестве тренера москвичей сербский специалист занимает 10-е место за всю историю клуба.
В сезоне РПЛ «Спартак» после 15 туров набрал 25 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.
