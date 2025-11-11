 Перейти к основному контенту
Реклама
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

Семин объяснил, почему уход Станковича из «Спартака» стал ожидаемым

Юрий Семин объяснил, почему уход Станковича из «Спартака» стал ожидаемым
Юрий Семин отметил, что нынешняя оценка Станковича как тренера отличается от той, что была перед его назначением на пост главного тренера московской команды
Фото: Андрей Чепакин / ТАСС
Фото: Андрей Чепакин / ТАСС

Уход Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака» является ожидаемым результатом из-за невыполнения поставленных задач. Такое мнение «РБК Спорту» выразил бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин.

Сегодня, 11 ноября, московский «Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера по обоюдному согласию сторон. Новым тренером пока стал Вадим Романов, ранее тренировавший с 2022 года молодежную команду клуба, а с лета 2024-го входившего в тренерский штаб Станковича.

«Для любого тренера, который в турнирной таблице не выполняет свои задачи, завершение контракта всегда ожидаемо. Это стандартные вещи, которые происходят. В турнирной таблице РПЛ «Спартак» находится на шестом месте. Оценка его работы на сегодняшний день, конечно, не соответствует ожиданиям — команда занимает не те места, и уровень игры не тот, на который надеялись болельщики и руководство», — сказал Семин.

Специалист возглавлял команду с 1 июля 2024 года, а в мае 2025-го он продлил контракт до лета 2027 года.

Под руководством Станковича «Спартак» выиграл 37 из 64 матчей. По количеству проведенных игр в качестве тренера москвичей сербский специалист занимает 10-е место за всю историю клуба.

В сезоне РПЛ «Спартак» после 15 туров набрал 25 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.

Полина Мельникова
Футбол ФК Спартак Москва Деян Станкович уход

