В Италии 21-летний баскетболист врезался в стену на Ferrari

Маттео Беттанти был госпитализирован в тяжелом состоянии, он находится в отделении интенсивной терапии

Фото: Личный архив Маттео Беттанти

Итальянский баскетболист Маттео Беттанти попал в серьезную аварию на автомобиле Ferrari. Об этом сообщает телеканал Sky.

Инцидент произошел 10 ноября, 21-летний Беттанти потерял управление над машиной и врезался в стену цветочного магазина в Виджевано (провинция Павия). Спортсмен был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу Нигуарда в Милане.

Вместе с ним в машине был 52-летний Альберто Ригини, бизнесмен и бывший президент провинциальной ассоциации строительных подрядчиков. Он был госпитализирован в больницу Сан-Маттео в Павии с несколькими переломами, но его жизни ничего не угрожает.

Беттанти в сезоне 2023/24, после возращения из США, играл за команду «Виджевано» во втором дивизионе чемпионата Италии. Почти весь прошлый сезон он пропустил из-за травмы.

В «Виджевано» сообщили, что Беттанти находится в отделении интенсивной терапии. «Он реагирует на лечение и находится под постоянным наблюдением врачей. Давай, Маттео, не сдавайся!» — говорится в сообщении клуба.