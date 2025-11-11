В Италии 21-летний баскетболист врезался в стену на Ferrari
Итальянский баскетболист Маттео Беттанти попал в серьезную аварию на автомобиле Ferrari. Об этом сообщает телеканал Sky.
Инцидент произошел 10 ноября, 21-летний Беттанти потерял управление над машиной и врезался в стену цветочного магазина в Виджевано (провинция Павия). Спортсмен был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу Нигуарда в Милане.
Вместе с ним в машине был 52-летний Альберто Ригини, бизнесмен и бывший президент провинциальной ассоциации строительных подрядчиков. Он был госпитализирован в больницу Сан-Маттео в Павии с несколькими переломами, но его жизни ничего не угрожает.
Беттанти в сезоне 2023/24, после возращения из США, играл за команду «Виджевано» во втором дивизионе чемпионата Италии. Почти весь прошлый сезон он пропустил из-за травмы.
В «Виджевано» сообщили, что Беттанти находится в отделении интенсивной терапии. «Он реагирует на лечение и находится под постоянным наблюдением врачей. Давай, Маттео, не сдавайся!» — говорится в сообщении клуба.
