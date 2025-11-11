 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Перу 1 1,55 x 4 2 6,1 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,55 x 4,1 2 5,9 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Англия Сербия 1 1,32 x 5,1 2 10,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Ирландия Португалия 1 9 x 5 2 1,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Украина 1 1,18 x 6,7 2 17 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,75 x 51 2 2,13 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Спорт⁠,
0

В МХЛ 16-летний вратарь сыграл на ноль в дебютном матче и побил рекорд

16-летний Жерносеков установил новый рекорд МХЛ, сыграв на ноль в дебютном матче
Голкипер «Омских ястребов» Кирилл Жерносеков побил рекорд Ярослава Аскарова, став самым молодым голкипером в истории лиги с «сухарем» в дебютной встрече
Кирилл Жерносеков
Кирилл Жерносеков (Фото: телеграм-канал ХК «Омские ястребы»)

Голкипер «Омских ястребов» Кирилл Жерносеков сыграл на ноль в дебютном матче в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), установив новый рекорд МХЛ.

«Омские ястребы» обыграли «Тюменский легион» (2:0), Жерносеков провел матч в возрасте 16 лет 1 месяца 25 дней и стал самым молодым голкипером в истории МХЛ, сыгравшим на ноль в дебютной встрече.

Ранее рекорд принадлежал Ярославу Аскарову, который 5 сентября 2018 года в составе «СКА-Варягов» сделал шатаут в игре против «Амурских тигров». В возрасте 16 лет 2 месяцев 20 дней вратарь отразил 26 бросков. Сейчас Аскаров выступает в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс».

Третье место в этом списке занимает Глеб Коптелов из «Спутник Ал». В нынешнем сезоне 23 сентября он отразил все 32 броска в игре против «Спартак МАХ». Тогда ему было 16 лет 4 месяца 3 дня.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей МХЛ ХК Авангард

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Аутсайдер КХЛ нанес «Автомобилисту» четвертое подряд поражение
Спорт
ЦСКА расторг контракт с канадским голкипером после 14 матчей в КХЛ
Спорт
Защитник СКА стал лучшим игроком недели КХЛ за две победные шайбы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
В Германии арестовали создателя даркнет-платформы по «убийству политиков» Политика, 16:58
ФСБ сообщила о незаконной попытке перезахоронить солдат вермахта в России Политика, 16:56
Лавров заявил, что Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям Политика, 16:54
Bloomberg узнал об отказе Лондона присоединиться к оборонному фонду ЕС Политика, 16:42
Госдума приняла закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений Инвестиции, 16:42
Британских морпехов начали обучать захвату судов и нефтяных вышек в море Политика, 16:40
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В МХЛ 16-летний вратарь сыграл на ноль в дебютном матче и побил рекорд Спорт, 16:35
В России предложили иначе оценивать ущерб в ДТП по ОСАГО. Чем это грозит Авто, 16:32
В ВСУ началась вспышка болезни, забытой с Первой мировой войны Общество, 16:22
Как лидеру бороться с когнитивными искажениями в команде и в своей голове Образование, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Лавров раскрыл, зачем Россия передала США non-paper до разговора лидеров Политика, 16:14
Токаев прибыл с государственным визитом в Москву Политика, 16:13