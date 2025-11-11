В МХЛ 16-летний вратарь сыграл на ноль в дебютном матче и побил рекорд

16-летний Жерносеков установил новый рекорд МХЛ, сыграв на ноль в дебютном матче

Голкипер «Омских ястребов» Кирилл Жерносеков побил рекорд Ярослава Аскарова, став самым молодым голкипером в истории лиги с «сухарем» в дебютной встрече

Кирилл Жерносеков (Фото: телеграм-канал ХК «Омские ястребы»)

Голкипер «Омских ястребов» Кирилл Жерносеков сыграл на ноль в дебютном матче в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), установив новый рекорд МХЛ.

«Омские ястребы» обыграли «Тюменский легион» (2:0), Жерносеков провел матч в возрасте 16 лет 1 месяца 25 дней и стал самым молодым голкипером в истории МХЛ, сыгравшим на ноль в дебютной встрече.

Ранее рекорд принадлежал Ярославу Аскарову, который 5 сентября 2018 года в составе «СКА-Варягов» сделал шатаут в игре против «Амурских тигров». В возрасте 16 лет 2 месяцев 20 дней вратарь отразил 26 бросков. Сейчас Аскаров выступает в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс».

Третье место в этом списке занимает Глеб Коптелов из «Спутник Ал». В нынешнем сезоне 23 сентября он отразил все 32 броска в игре против «Спартак МАХ». Тогда ему было 16 лет 4 месяца 3 дня.