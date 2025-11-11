 Перейти к основному контенту
Реклама
Спорт⁠,
0

Роднина сравнила женское фигурное катание с детским трудом

Трехкратная олимпийская чемпионка отметила, что сейчас в основном юношеское и детское фигурное катание, которое и «женским-то не назовешь», а также рассказала об «испорченных нервах и сломанных позвоночниках»
Ирина Роднина
Ирина Роднина (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала современное фигурное катание шоу-бизнесом с использованием детского труда. Об этом она заявила в интервью «КП-Спорт».

«Сегодня все фигурное катание у нас свелось к женскому одиночному катанию, которое женским-то не назовешь — там в основном юношеское и детское фигурное катание», — сказала Роднина.

Она отметила сумасшедшие нагрузки в этом виде спорта. «Что такое сегодня фигурное катание, как не использование детского труда? Плюс элементы стали очень тяжелые. Я смотрю на все это и думаю: какое счастье, что я закончила в спорте в прошлом веке, потому что это надо тысячу раз подумать, отправлять туда своего ребенка или нет», — заявила Роднина.

Олимпийская чемпионка считает, что нужно поднять возрастной ценз в женском фигурном катании (сейчас он составляет 17 лет. — РБК). «Или тогда давайте называть женское фигурное катание детским фигурным катанием. И соглашаемся на то, что на них идут нагрузки — физические, технические, психологические в 15−16 лет. А что дальше? Сломанная судьба, испорченные нервы и сломанные позвоночники», — сказала Роднина, отметив, что сейчас в российском женском катании «факиры на час», потому что многие фигуристки проводят сезон-два и уходят.

Российские фигуристы с 2022 года отстранены от выступлений на международных турнирах. «В последние три года это точно шоу-бизнес. Потому что мы в серьезных соревнованиях не принимаем участие. И у нас такой вид спорта, что можно делать шоу... <...> Теперь народ не всегда четко определяет, где соревнования и какие там требования, а где вот эти «ледниковые периоды», где каждая домохозяйка может одеть коньки, выйти и кататься», — добавила Роднина.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Ирина Роднина

