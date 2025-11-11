Аутсайдер КХЛ нанес «Автомобилисту» четвертое подряд поражение
Владивостокский «Адмирал» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Даниил Гутик (16-я минута), Никита Тертышный (47), Никита Сошников (52) и Кайл Олсон (60). У проигравших отличились Ярослав Бусыгин (51) и Максим Денежкин (57).
Чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак сделал три голевые передачи и установил новый клубный рекорд результативности в КХЛ (128 очков). Предыдущим рекордсменом был Александр Горшков (125).
«Автомобилист» потерпел четвертое подряд поражение.
«Адмирал» набрал 20 очков в 23 матчах и занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 31 очком в 27 встречах расположился на четвертой строчке.
В параллельном матче хабаровский «Амур» дома в овертайме со счетом 1:2 проиграл «Трактору». Форвард челябинского клуба Виталий Кравцов забросил шайбу и сделал передачу в первом матче после четвертого возвращения из НХЛ.
