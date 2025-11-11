Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Сисикин

Прославленному советскому спортсмену было 88 лет

Юрий Сисикин (Фото: пресс-служба правительства Саратовской области)

Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Юрий Сисикин скончался в возрасте 88 лет, сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области.

«Юрий Федорович Сисикин — прославленный спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, гордость саратовского спорта. Он был единственным саратовцем, награжденным золотой медалью «За выдающееся спортивное достижение». <.> Память о знаменитом фехтовальщике и удивительном человеке будет жить в наших сердцах. Выражаю соболезнования родным и близким Юрия Федоровича и разделяю их утрату», — сказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Сисикин завоевал золотые медали на Олимпийских играх 1960 и 1964 годов в командных соревнованиях рапиристов. Также на его счету еще два серебра Игр (1960 — в личном турнире, 1968 — в командном), пять золотых и одна серебряная награда на чемпионатах мира.

После завершения спортивной карьеры он стал тренером и директором ДЮСШ по фехтованию, имел квалификацию судьи международной категории, работал на Олимпийских играх 1980 и 1988 годов и 12 чемпионатах мира.

В 2024 году Сисикина ввели в Зал славы Международной федерации фехтования (FIE).