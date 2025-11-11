Карпин рассказал о желании пригласить тренера «Ростова» в штаб «Динамо»

Испанец Джонатан Альба ранее долгое время работал помощником Карпина в «Ростове» и сборной России

Валерий Карпин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин хотел бы пригласить в штаб московского клуба Джонатана Альбу, который сейчас возглавляет «Ростов». Об этом он рассказал «РБ Спорту».

«Контракт у него заканчивается, но еще не закончился. Возможно, ему предложат продление. Поэтому будем смотреть по факту», — сказал Карпин.

По словам Карпина, он еще летом хотел видеть в «Динамо» Альбу, но у него была договоренность, что не только испанец, но и все его помощники остаются в «Ростове».

Альба возглавил «Ростов» в конце февраля после ухода Карпина.

43-летний испанец работал в штабе Карпина в «Ростове» с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с тренером перешел в национальную команду России, а в 2022-м вернулся в «Ростов».

Карпин сейчас совмещает работу в «Динамо» и сборной России.