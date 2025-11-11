Ямаль пропустит матчи сборной Испании с Грузией и Турцией из-за травмы
Лидер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль пропустит ноябрьские матчи национальной команды из-за травмы паха. Об этом сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Сборная Испании 15 ноября в отборе на чемпионат мира 2026 года в гостях сыграет с командой Грузии, а 18 ноября примет Турцию.
В RFEF отметили, что Ямаль в день начала тренировочного сбора национальной команды прошел инвазивную радиочастотную процедуру для лечения дискомфорта в области паха. «Она была проведена без предварительного уведомления медицинского персонала сборной. Подробности стали известны только из отчета, полученного вчера вечером в 22:40, в котором содержалась медицинская рекомендация об отдыхе в течение 7–10 дней», — говорится в сообщении.
На счету 18-летнего Ямаля 23 матча за сборную Испании и шесть голов.
Сборная Испании занимает первое место в группе Е в отборе на ЧМ-2026, набрав 12 очков в четырех матчах.
