 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Перу 1 1,6 x 3,85 2 5,8 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,55 x 4,1 2 5,9 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Англия Сербия 1 1,3 x 5,2 2 10,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Ирландия Португалия 1 9 x 5 2 1,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Украина 1 1,19 x 6,6 2 17 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,75 x 51 2 2,13 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
ЧМ-2026⁠,
0

Ямаль пропустит матчи сборной Испании с Грузией и Турцией из-за травмы

Сюжет
ЧМ-2026
В сборной Испании выразили удивление, что форвард «Барселоны» без уведомления медицинского штаба национальной команды прошел процедуру для лечения дискомфорта в области паха, из-за чего пропустит 7–10 дней
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Лидер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль пропустит ноябрьские матчи национальной команды из-за травмы паха. Об этом сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Сборная Испании 15 ноября в отборе на чемпионат мира 2026 года в гостях сыграет с командой Грузии, а 18 ноября примет Турцию.

В RFEF отметили, что Ямаль в день начала тренировочного сбора национальной команды прошел инвазивную радиочастотную процедуру для лечения дискомфорта в области паха. «Она была проведена без предварительного уведомления медицинского персонала сборной. Подробности стали известны только из отчета, полученного вчера вечером в 22:40, в котором содержалась медицинская рекомендация об отдыхе в течение 7–10 дней», — говорится в сообщении.

На счету 18-летнего Ямаля 23 матча за сборную Испании и шесть голов.

Сборная Испании занимает первое место в группе Е в отборе на ЧМ-2026, набрав 12 очков в четырех матчах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная Испании по футболу Ламин Ямаль ФК Барселона ЧМ-2026
Ламин Ямаль фото
Ламин Ямаль
спортсмен, футболист
13 июля 2007 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Ямаль перестал раздавать бесплатные автографы
Спорт
Дембеле опередил Ямаля на 321 балл в голосовании за «Золотой мяч»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Карпин рассказал о желании пригласить тренера «Ростова» в штаб «Динамо» Спорт, 13:53
Школьники на Камчатке нашли личинки и насекомых в хлебе школьной столовой Общество, 13:52
Названа наиболее вероятная причина крушения вертолета в Дагестане Общество, 13:52
The Guardian сообщила о смерти бизнесмена и экс-сенатора Слуцкера Общество, 13:49
«Из многих»: почему нужно смотреть сериал от автора «Во все тяжкие» Life, 13:48
«Дом.РФ» выставил на торги самый крупный участок за всю историю компании Недвижимость, 13:47
В Красногорске возбудили уголовное дело после обрушения «Снежкома» Общество, 13:41
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Обновленный Belgee X70 получит в России три комплектации с полным приводом Авто, 13:41
Часть башни «Снежкома» обрушилась при демонтаже в Красногорске. Видео Общество, 13:39
Росреестр разъяснил, как исправить нарушения на земельном участке Недвижимость, 13:34
Эти «льготные» машины дилеры будут продавать после 1 декабря. Список Авто, 13:30
Скандал с мемкоином Libra получил продолжение. При чем здесь снова Милей Крипто, 13:29
Баффет написал акционерам последнее письмо: чем известен финансист 13:29
Число поврежденных машин при падении колонны «Снежкома» превысило 100 Общество, 13:28