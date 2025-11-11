Кравцов после четырех неудач в НХЛ забил в первом же матче в России

Форвард, который вернулся в челябинский клуб после четвертой неудачной попытки заиграть в НХЛ, отличился уже на третьей минуте встречи против «Амура»

Виталий Кравцов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российский форвард Виталий Кравцов забросил шайбу в первом матче за челябинский «Трактор» после очередного возвращения из НХЛ.

25-летний Кравцов отличился на третьей минуте гостевой встречи регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против хабаровского «Амура».

«Трактор» накануне объявил о подписании контракта с Кравцовым до конца сезона 2027/28.

Кравцов в августе заключил однолетний контракт с клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на сумму $775 тыс. Он не смог пробиться в основу и начал сезон в фарм-клубе, где в десяти матчах набрал 4 (1+3) очка. В начале ноября «Ванкувер» расторг с ним соглашение, и форвард вернулся в Россию.

Кравцов, который был выбран на драфте НХЛ 2018 года «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде под общим девятым номером, уже четвертый раз не смог заиграть в Северной Америке. Всего в НХЛ он провел 64 матча и набрал 12 (6+6) очков.