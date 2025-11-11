ЦСКА расторг контракт с канадским голкипером после 14 матчей в КХЛ
Московский ЦСКА расторг контракт с канадским вратарем Спенсером Мартином. Об этом сообщается на сайте КХЛ.
На прошлой неделе Мартин был помещен в список отказов КХЛ, но ни один из клубов лиги не стал его забирать.
30-летний Мартин перешел в ЦСКА в июле, подписав двухлетний контракт. В сезоне 2025/26 он провел 14 матчей, в которых одержал пять побед, дважды сыграв «на ноль» и отразив 90,5% бросков.
На счету канадского вратаря 66 матчей в НХЛ за «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекетc» и «Каролина Харрикейнз».
ЦСКА в нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 26 очков в 25 матчах.
