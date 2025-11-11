ЦСКА расторг контракт с канадским голкипером после 14 матчей в КХЛ

ЦСКА расторг контракт с канадским голкипером Мартином после 14 матчей в КХЛ

Спенсер Мартин перешел в московский клуб в июле, но играл в нынешнем сезоне неудачно и одержал только пять побед

Спенсер Мартин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Московский ЦСКА расторг контракт с канадским вратарем Спенсером Мартином. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

На прошлой неделе Мартин был помещен в список отказов КХЛ, но ни один из клубов лиги не стал его забирать.

30-летний Мартин перешел в ЦСКА в июле, подписав двухлетний контракт. В сезоне 2025/26 он провел 14 матчей, в которых одержал пять побед, дважды сыграв «на ноль» и отразив 90,5% бросков.

На счету канадского вратаря 66 матчей в НХЛ за «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекетc» и «Каролина Харрикейнз».

ЦСКА в нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 26 очков в 25 матчах.