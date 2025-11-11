 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Перу 1 1,6 x 3,85 2 5,8 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,55 x 4,1 2 5,9 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Англия Сербия 1 1,3 x 5,2 2 10,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Ирландия Португалия 1 9 x 5 2 1,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Украина 1 1,19 x 6,6 2 17 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,75 x 51 2 2,13 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Спорт⁠,
0

ЦСКА расторг контракт с канадским голкипером после 14 матчей в КХЛ

ЦСКА расторг контракт с канадским голкипером Мартином после 14 матчей в КХЛ
Спенсер Мартин перешел в московский клуб в июле, но играл в нынешнем сезоне неудачно и одержал только пять побед
Спенсер Мартин
Спенсер Мартин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Московский ЦСКА расторг контракт с канадским вратарем Спенсером Мартином. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

На прошлой неделе Мартин был помещен в список отказов КХЛ, но ни один из клубов лиги не стал его забирать.

30-летний Мартин перешел в ЦСКА в июле, подписав двухлетний контракт. В сезоне 2025/26 он провел 14 матчей, в которых одержал пять побед, дважды сыграв «на ноль» и отразив 90,5% бросков.

На счету канадского вратаря 66 матчей в НХЛ за «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекетc» и «Каролина Харрикейнз».

ЦСКА в нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 26 очков в 25 матчах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК ЦСКА

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Защитник СКА стал лучшим игроком недели КХЛ за две победные шайбы
Спорт
«Амур» впервые за два года победил «Автомобилист» в КХЛ
Спорт
СКА прервал шестиматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
В Исламабаде террорист подорвал себя у здания суда Политика, 12:21
Кремль заявил об отсутствии обсуждения с США проблемы ядерных испытаний Политика, 12:20
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
В Хабаровском крае предложили электроизгороди для защиты от хищников Общество, 12:20
Олимпийский чемпион Устюгов рассказал о пропаже его необычных лыж Спорт, 12:18
Правкомиссия одобрила повышение штрафов за экономические преступления Экономика, 12:16
Аналитики оценили рост цен на новостройки Москвы в октябре Недвижимость, 12:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Дэвид Салэй получил Букеровскую премию за роман «Плоть» Общество, 12:14
«Новые воротнички»: почему компании начали ценить кандидатов без диплома Образование, 12:09
«Ростех» ответил на сообщения об уменьшении дальности полета МС-21 Общество, 12:06
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
В cенате США представили новую версию билля о структуре крипторынка Крипто, 12:00
РБК представил новый рейтинг российских работодателей Бизнес, 12:00
Жительнице Приамурья приписали долг за воду в 11,5 млн рублей из-за сбоя Общество, 11:58